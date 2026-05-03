Homem é preso por tráfico interestadual de drogas na divisa com Goiás

Porção de cocaína estava armazenada em pacote com o símbolo da mão de Deus, proteção contra o mau-olhado - (crédito: Divulgação/PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na noite deste sábado (2/5), um homem por tráfico interestadual de drogas. A prisão ocorreu durante uma operação de fiscalização na área rural do Paranoá, na divisa com o estado de Goiás.

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A ação foi realizada por equipes do Batalhão Rural, por meio do Grupamento Tático Rural (GTR), que montaram um ponto de bloqueio como parte de uma operação nas divisas do DF. Durante a abordagem, os policiais interceptaram um ônibus interestadual que havia saído de São Paulo com destino ao Piauí.

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Na fiscalização, um dos passageiros foi flagrado transportando um tablete de cocaína. Com ele, também foram apreendidos R$ 570,25 em dinheiro. De acordo com a PMDF, o suspeito possui antecedentes criminais por receptação e tráfico de drogas.

O homem foi detido no local e encaminhado à 30ª Delegacia de Polícia, em São Sebastião.