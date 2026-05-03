PM prende homem por violência doméstica na região da Estância

Policiais encontraram uma substância análoga à maconha e um simulacro de arma de fogo - (crédito: Divulgação/PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu neste domingo (3/5) um homem acusado de violência doméstica na região da Estância, após uma sequência de agressões e ameaças registradas ao longo do mesmo dia. Segundo a corporação, o suspeito chegou a fugir durante as primeiras diligências, mas foi localizado posteriormente em outro endereço. No local, os policiais encontraram uma substância análoga à maconha e um simulacro de arma de fogo.

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Ainda foi encontrado um menor de idade em posse de entorpecentes. Ele foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). Enquanto isso, o autor retornou à residência da vítima, onde causou danos ao imóvel e fez novas ameaças.

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As equipes conseguiram localizar novamente o suspeito, que foi contido e detido. Durante a condução, ele ainda danificou a viatura policial, sendo necessário o apoio do Corpo de Bombeiros para garantir a retirada com segurança.

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Na delegacia, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem, que foi devidamente cumprido. Ele foi autuado por lesão corporal, ameaça, dano, descumprimento de medida protetiva e dano ao patrimônio público.