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Capotamento no Jardim Botânico deixa um ferido

Acidente mobilizou três viaturas dos bombeiros e causou interdição parcial da via neste domingo (3/5)

Capotamento no Jardim Botânico - (crédito: CBMDF)
Capotamento no Jardim Botânico - (crédito: CBMDF)

Um capotamento registrado na manhã deste domingo (3/5), no viaduto do Jardim Botânico, no sentido do condomínio Solar de Brasília, deixou uma pessoa ferida. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 10h17 e enviou três viaturas para atender a ocorrência.

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No local, as equipes encontraram um Renault Sandero prata capotado às margens da rodovia. Os militares realizaram o isolamento da área e a sinalização da via, que precisou ser parcialmente interditada para garantir a segurança durante o atendimento.

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Quatro pessoas estavam no veículo e foram avaliadas conforme o protocolo de trauma. Apenas um dos ocupantes precisou ser encaminhado a uma unidade hospitalar. Segundo os bombeiros, a vítima estava consciente e orientada.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pela ocorrência. A dinâmica do acidente ainda é desconhecida.

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Giovanna Kunz

Revista do Correio

É estudante de jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). Atuou como estagiária na editoria de Cultura do Correio Braziliense e integrou a equipe da coluna Claudia Meireles, no Metrópoles. Atualmente, escreve para a Revista do Correio.

Por Giovanna Kunz
postado em 03/05/2026 13:48
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