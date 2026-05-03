Capotamento no Jardim Botânico deixa um ferido

Um capotamento registrado na manhã deste domingo (3/5), no viaduto do Jardim Botânico, no sentido do condomínio Solar de Brasília, deixou uma pessoa ferida. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 10h17 e enviou três viaturas para atender a ocorrência.

No local, as equipes encontraram um Renault Sandero prata capotado às margens da rodovia. Os militares realizaram o isolamento da área e a sinalização da via, que precisou ser parcialmente interditada para garantir a segurança durante o atendimento.

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Quatro pessoas estavam no veículo e foram avaliadas conforme o protocolo de trauma. Apenas um dos ocupantes precisou ser encaminhado a uma unidade hospitalar. Segundo os bombeiros, a vítima estava consciente e orientada.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pela ocorrência. A dinâmica do acidente ainda é desconhecida.