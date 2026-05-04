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Sinistro de Trânsito

Colisão entre carro e patinete elétrico deixa um ferido em Ceilândia

Vítima foi socorrida pelo Samu com dores no braço após acidente no Setor O. Dinâmica da batida será apurada

A Polícia Militar do DF(PMDF) foi acionada para realizar a preservação da área - (crédito: Divulgação/CBMDF)
A Polícia Militar do DF(PMDF) foi acionada para realizar a preservação da área - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um acidente de trânsito envolvendo um carro de passeio e um patinete elétrico mobilizou equipes de socorro na manhã desta segunda-feira (4/5), em Ceilândia. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 07h31 para atender a ocorrência na QNN 25, Conjunto A, nas proximidades do Centro Olímpico do Setor O.

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Ao chegarem ao endereço, os militares constataram a colisão entre um Fiat Argo cinza e o condutor do patinete. A vítima, um homem que não teve a identidade divulgada, estava consciente e orientada no momento do atendimento, mas queixava-se de fortes dores em um dos braços.

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O socorro especializado e o transporte para uma unidade de saúde ficaram a cargo de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestou os cuidados médicos necessários. Não foram fornecidas atualizações sobre o quadro clínico do paciente após o ingresso no hospital.

A Polícia Militar do DF(PMDF) foi acionada para realizar a preservação da área e organizar o fluxo de veículos na via durante o atendimento. Até o momento, não há informações detalhadas sobre as circunstâncias que levaram à batida. O caso deverá ser analisado para determinar as responsabilidades dos envolvidos no sinistro de trânsito.

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Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 04/05/2026 11:25
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