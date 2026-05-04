Adeus, chuvas? Máxima chega aos 30ºC após manhã nublada no DF

Segundo meteorologistas, a tendência é que o Distrito Federal tenha, cada vez mais, dias abafados e quentes - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Bom dia, Brasília! Na primeira segunda-feira (4/5) de maio, o céu amanheceu cinza, com nuvens baixas e tempo fresquinho. A expectativa é que manhã e tarde permaneçam parcialmente nublados e com baixíssima previsão para chuvas. Caso ocorram, devem ser fracas, breves e localizadas.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tendência é que o Distrito Federal tenha, cada vez mais, dias abafados e quentes. Como já estamos no outono, as chuvas logo darão lugar ao tempo seco, demandando cuidados com a pele ressecada, a desidratação e o maior risco de incêndios.

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"No início da próxima semana, o frio deve dar as caras durante as manhãs e madrugadas no DF. Mesmo assim, o calor será predominante na maior parte do dia.", destaca a meteorologista do Inmet Letícia de Oliveira. No Plano Piloto, a umidade relativa do ar deve variar entre 40% e 90%. A temperatura mínima foi de 20ºC, no Sudoeste. A máxima deve chegar aos 28°C.

No DF, a mínima foi de 17ºC, na Estação Meteorológica de Águas Emendadas, em Planaltina, e os termômetros devem bater os 30ºC nas horas mais quentes do dia. A umidade varia entre 40% e 85%.