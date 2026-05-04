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Adeus, chuvas? Máxima chega aos 30ºC após manhã nublada no DF

A possibilidade de chuva é pequena e, caso ocorra, deve ser breve, fraca e localizada. Tardes devem ser de calor e tempo abafado, com máxima de 30º C

Segundo meteorologistas, a tendência é que o Distrito Federal tenha, cada vez mais, dias abafados e quentes - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)
Segundo meteorologistas, a tendência é que o Distrito Federal tenha, cada vez mais, dias abafados e quentes - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Bom dia, Brasília! Na primeira segunda-feira (4/5) de maio, o céu amanheceu cinza, com nuvens baixas e tempo fresquinho. A expectativa é que manhã e tarde permaneçam parcialmente nublados e com baixíssima previsão para chuvas. Caso ocorram, devem ser fracas, breves e localizadas.

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Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tendência é que o Distrito Federal tenha, cada vez mais, dias abafados e quentes. Como já estamos no outono, as chuvas logo darão lugar ao tempo seco, demandando cuidados com a pele ressecada, a desidratação e o maior risco de incêndios. 

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"No início da próxima semana, o frio deve dar as caras durante as manhãs e madrugadas no DF. Mesmo assim, o calor será predominante na maior parte do dia.", destaca a meteorologista do Inmet Letícia de Oliveira. No Plano Piloto, a umidade relativa do ar deve variar entre 40% e 90%. A temperatura mínima foi de 20ºC, no Sudoeste. A máxima deve chegar aos 28°C.

No DF, a mínima foi de 17ºC, na Estação Meteorológica de Águas Emendadas, em Planaltina, e os termômetros devem bater os 30ºC nas horas mais quentes do dia. A umidade varia entre 40% e 85%. 

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Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 04/05/2026 09:14 / atualizado em 04/05/2026 09:14
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