Briga em obra: trabalhador é agredido com serra maquita e outro, a garrafadas

Dois homens ficaram gravemente feridos com cortes provocados por maquita e garrafa de vidro em uma obra na Colônia Agrícola Samambaia, em Vicente Pires. Segundo a Polícia Militar, eles são colegas de trabalho e se desentenderam durante o expediente.

Durante a briga, um homem de 28 anos feriu o de 40 anos com uma garrafa de vidro. O mais velho revidou. Pegou a maquita e começou a cortar o mais novo.

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Um dos empreiteiros da obra descansava em outro cômodo durante a confusão e foio responsável por separar os trabalhadores e chamar a polícia e o socorro. Em um vídeo que circula nas redes sociais o homem está caído e lacerado pela maquita. Os dois trabalhadores foram levados para o hospital de Base e de Taguatinga.

A agressão mútua é investigada pela 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires), e ambos podem responder por lesão corporal, sendo que o mais velho, que utilizou a maquita, terá o agravante "de natureza gravíssima".