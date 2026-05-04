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Violência

Briga em obra: trabalhador é agredido com serra maquita e outro, a garrafadas

Dois homens brigaram durante o expediente em obra de Vicente Pires. Um deles teve ferimentos graves provocados por uma serra maquita e o outro, sofreu cortes com golpes de garrafa

O homem responderá por lesão corporal de natureza gravíssima - (crédito: Reprodução/Redes sociais)
O homem responderá por lesão corporal de natureza gravíssima - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Dois homens ficaram gravemente feridos com cortes provocados por maquita e garrafa de vidro em  uma obra na Colônia Agrícola Samambaia, em Vicente Pires. Segundo a Polícia Militar, eles são colegas de trabalho e se desentenderam durante o expediente. 

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Durante a briga, um homem de 28 anos feriu o de 40 anos com uma garrafa de vidro. O  mais velho revidou. Pegou a maquita e começou a cortar o mais novo. 

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Um dos empreiteiros da obra descansava em outro cômodo durante a confusão e foio responsável por separar os trabalhadores e chamar a polícia e o socorro. Em um vídeo que circula nas redes sociais o homem está caído e lacerado pela maquita. Os dois trabalhadores foram levados para o hospital de Base e de Taguatinga. 

A agressão mútua é investigada pela 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires), e ambos podem responder por lesão corporal, sendo que o mais velho, que utilizou a maquita, terá o agravante "de natureza gravíssima". 

 

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Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Giovanna Kunz

Revista do Correio

É estudante de jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). Atuou como estagiária na editoria de Cultura do Correio Braziliense e integrou a equipe da coluna Claudia Meireles, no Metrópoles. Atualmente, escreve para a Revista do Correio.

Por Beatriz Mascarenhas* e Giovanna Kunz
postado em 04/05/2026 12:25 / atualizado em 04/05/2026 12:28
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