Homem é preso em tentativa de feminicídio em Águas Claras

Mulher é atacada com facão pelo namorado, de 69 anos - (crédito: pacifico)

Um homem tentou matar a companheira na noite deste domingo (3/5) em Águas Claras. A vítima, de 40 anos, foi esfaqueada e ameaçada pelo parceiro com uma arma de fogo. Segundo informações da Polícia Militar, o objeto, na verdade, se tratava de uma réplica falsa. O agressor, 34 anos, foi preso em flagrante por violência doméstica.

As equipes de polícia foram acionadas pelo 190 para atender uma ocorrência de agressão, além do uso de uma possível arma de fogo. No local, a mulher foi encontrada com diferentes cortes, causados por golpes de faca, desferidas pelo companheiro. Segundo a vítima, o homem utilizou da arma de fogo falsa para intimidá-la.

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O agressor foi detido, e arma branca, assim como o objeto, foram apreendidos pela PM. Após realizar uma varredura no local do crime, os policiais identificaram o revólver como uma réplica. O homem foi encaminhado para a caso 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), onde o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.