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CRIME

Homem com 22 passagens pela polícia é flagrado furtando cabos em Samambaia

PMDF flagrou criminoso sobre telhado de comércio manipulando fiação elétrica

Parte da fiação já estava solta - (crédito: Divulgação/PMDF)
Parte da fiação já estava solta - (crédito: Divulgação/PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) impediu, na tarde desta sexta-feira (1º/5), uma tentativa de furto de cabos de transmissão de dados, telefonia e energia na QN 315, em Samambaia Sul. 

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Equipes do 11º Batalhão faziam patrulhamento da área quando flagraram, por volta das 14h40, um homem de 34 anos sobre o telhado de um comércio, após escalar a estrutura, manipulando fios elétricos já danificados. A equipe deu ordem de parada, mas o suspeito apresentou resistência e comportamento alterado, sendo contido no local.

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Ainda segundo a PMDF, parte da fiação já estava solta, o que indicava a tentativa de subtração e representava risco à infraestrutura de serviços aos moradores e comerciantes da região.

O homem possui 22 passagens pela polícia, incluindo registros por furto, roubo, ameaça, porte de arma branca, lesão corporal, violência com base na Lei Maria da Penha e tentativa de homicídio. Após ser detido, ele afirmou aos policiais que “estava passando por um momento difícil”.

O suspeito foi encaminhado à delegacia.

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 02/05/2026 22:36
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