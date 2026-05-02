Homem com 22 passagens pela polícia é flagrado furtando cabos em Samambaia

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) impediu, na tarde desta sexta-feira (1º/5), uma tentativa de furto de cabos de transmissão de dados, telefonia e energia na QN 315, em Samambaia Sul.
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Equipes do 11º Batalhão faziam patrulhamento da área quando flagraram, por volta das 14h40, um homem de 34 anos sobre o telhado de um comércio, após escalar a estrutura, manipulando fios elétricos já danificados. A equipe deu ordem de parada, mas o suspeito apresentou resistência e comportamento alterado, sendo contido no local.
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Ainda segundo a PMDF, parte da fiação já estava solta, o que indicava a tentativa de subtração e representava risco à infraestrutura de serviços aos moradores e comerciantes da região.
O homem possui 22 passagens pela polícia, incluindo registros por furto, roubo, ameaça, porte de arma branca, lesão corporal, violência com base na Lei Maria da Penha e tentativa de homicídio. Após ser detido, ele afirmou aos policiais que “estava passando por um momento difícil”.
O suspeito foi encaminhado à delegacia.
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