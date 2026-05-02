Colisão frontal deixa dois mortos na DF-290, no Gama

Os óbitos foram confirmados ainda no local - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Uma colisão frontal entre dois veículos resultou na morte de duas pessoas na noite deste sábado (2/5), na DF-290, na subida da Ponte Alta, na região do Gama. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 18h27 para prestar socorro.

Durante a avaliação das vítimas, foi constatado que duas pessoas já estavam sem sinais vitais. Os óbitos foram confirmados pelo médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ainda no local.

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Uma terceira vítima, um homem, foi encontrado consciente e orientado. Ele recebeu os primeiros atendimentos e, em seguida, foi encaminhado a uma unidade hospitalar.

A Polícia Civil foi acionada para realizar a perícia e investigar as circunstâncias do acidente. No momento, a via está interditada. Ainda não há informações sobre a dinâmica da colisão.