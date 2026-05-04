GDF inaugura quarto Centro Especializado de Atendimento à Mulher

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), inaugurou, nesta segunda-feira (4/5), o Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam) do Riacho Fundo II. A unidade é a quarta do tipo no DF e oferece acolhimento psicossocial e orientação jurídica gratuita para mulheres em situação de vulnerabilidade. Durante a entrega, a governadora destacou que o espaço é um pilar para a autonomia feminina e de enfrentamento ao feminicídio.

"A primeira prisão de uma mulher é a prisão emocional, e para libertá-la disso precisamos de uma rede de proteção. Esse lugar aqui será onde as mulheres vão receber acolhimento", afirmou Celina. A governadora ressaltou ainda o uso de tecnologia e inteligência no combate à violência: "Nós vamos lançar esta semana a maior pesquisa pública sobre feminicidas para ter dados concretos e enfrentar isso com todas as nossas forças. Também estamos investindo em tecnologia, como as câmeras 360 graus, para proteger as mulheres e garantir respostas rápidas".

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Os atendimentos na nova unidade começaram imediatamente após a inauguração. A secretária da Mulher, Giselle Ferreira, explicou que a missão do Ceam é estar próximo da residência das vítimas para facilitar a busca por ajuda. "Às vezes a mulher não quer ir a uma delegacia, ela quer acolhimento e informação para saber o que o Estado oferece para ela sair do ciclo de violência. Saímos de 14 equipamentos da Secretaria da Mulher para 31, ampliando toda a rede de proteção", detalhou a secretária.

A juíza do Tribunal de Justiça do DF e Territórios (TJDFT) Fabriziane Zapata, que atua na região há uma década, reforçou a importância do equipamento para alcançar mulheres que ainda não entraram no sistema de justiça. "Nossa preocupação são as mulheres que não estão no sistema, como casos que chegam de outros estados e não sabemos que a vítima existe. O equipamento alcança aquela mulher que não vai à delegacia. Precisamos fortalecer essas mulheres, pois muitas vezes a dependência não é financeira, é emocional", pontuou a magistrada.

Estrutura

Localizado na QN 9A, o Ceam Riacho Fundo II funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, com atendimento presencial e suporte on-line. O serviço é de livre demanda e gratuito, com capacidade para atender até 50 mulheres diariamente. A equipe multidisciplinar é composta por assistente social, duas psicólogas, gerente coordenadora e equipes de apoio em segurança e limpeza.

O espaço conta com salas de atendimento individualizado, ambiente para cursos de capacitação e infraestrutura com acessibilidade, visando não apenas o suporte emergencial, mas a prevenção e a promoção da independência das frequentadoras.