BRB: Celina Leão aguarda Supremo com "muita tranquilidade"

A governadora elegeu a saúde, o reequilíbrio das contas e a estabilização do BRB como as três prioridades de sua gestão - (crédito: Letícia Mouhamed/CB/D.A.Press)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), afirmou, nesta segunda-feira (4/5), estar "tranquila" em relação ao julgamento que definirá a validade da capitalização do Banco de Brasília (BRB). A declaração ocorreu após o procurador-geral da República, Paulo Gonet, emitir parecer contrário à utilização de imóveis públicos para recompor o patrimônio da instituição. Para Celina Leão, a manifestação não causa surpresa, uma vez que o processo teve origem em um questionamento do Ministério Público.

"Para mim, não é nenhuma surpresa, até porque a ação inicial era do Ministério Público. Seria até incoerente se o próprio Ministério Público não desse um parecer contrário. Então, para mim, não foi surpresa e estamos com muita tranquilidade aguardando”, pontuou a governadora. O caso será analisado pelo plenário virtual do Supremo Tribunal Federal (STF) entre 8 e 15 de maio.

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Atualmente, o uso dos bens está autorizado por uma decisão liminar do ministro Edson Fachin, que suspendeu o bloqueio imposto anteriormente pela Justiça local.

Mudança no Transporte

Durante a agenda no Riacho Fundo II, Celina Leão também confirmou uma mudança estratégica no primeiro escalão do governo. A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) passa a ser comandada por Sandra Holanda, servidora de carreira e especialista em tarifa pública. A nova titular substitui Zeno Gonçalves com a missão técnica de revisar os custos do setor.

“Trouxe uma pessoa da área técnica, especialista em tarifa pública. Vamos fazer um estudo muito profundo para ver se conseguimos implementar a tarifa zero e reequilibrar esses contratos para que não impactem o orçamento do GDF como têm impactado”, explicou Celina.

A governadora elegeu a saúde, o reequilíbrio das contas e a estabilização do BRB como as três prioridades de sua gestão até dezembro.

As declarações foram dadas durante a edição do programa GDF na Sua Porta no Riacho Fundo II. A governadora assinou ordens de serviço para serviços de zeladoria e inaugurou o Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam) da região. O programa itinerante foca na recuperação de equipamentos públicos, como parquinhos e iluminação.

“O GDF na Sua Porta é um programa que resolve questões de zeladoria que incomodam muito o cidadão, como iluminação pública e parquinhos quebrados. Aonde nós passamos, há uma transformação”, destacou Celina. A agenda na cidade se estende até o fim do dia, com a inauguração da nova iluminação em LED na quadra de tênis da QC-05 e a assinatura de novos contratos de infraestrutura.