289 condutores alcoolizados foram autuados no DF no fim de semana

Operação do Detran-DF abordou 1.789 motoristas por todo o DF e registrou 768 ocorrências de sexta (1) a domingo (3) - (crédito: Divulgação/Detran-DF)

Por Gabriela Cidade*

Neste fim de semana, entre sexta (1) e domingo (3), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) fez operações de fiscalização em diversas regiões do Distrito Federal, como Águas Claras, Ceilândia, Planaltina, Santa Maria, Lago Norte, e Taguatinga. A ação contou com o apoio da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e abordou mais de 1,7 mil motoristas, com 768 registros de penalidades. Entre elas, 289 foram ocorrências por direção alcoolizada.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Entre as autuações, 74 motoristas foram pegos dirigindo sem habilitação e 44 conduzindo veículos com o escapamento alterado. Além disso, 361 condutores foram registrados por infrações diversas. Dois motoristas foram levados à delegacia por desacato e um por dirigir sob o efeito de álcool e bater em outros veículos.

A operação faz parte da campanha Maio Amarelo, mobilização com ações de policiamento e fiscalização no trânsito que tem como tema “Enxergar o outro é salvar vidas”.