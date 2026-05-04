Morador de rua que matou homem à pauladas será julgado nesta terça (5/5)

O homem assassinou a vítima com pauladas, utilizando um pedaço de madeira - (crédito: Freepik)

Homem denunciado por matar à pauladas o morador de rua Willian da Silva Ribeiro será julgado por homicídio qualificado, nesta terça-feira (5/5), pelo Tribunal do Júri do Gama. Na manhã do dia 4 de março do ano passado, Jacó Pereira de Sousa seguiu a vítima e o matou após um desentendimento entre os dois. Preso em flagrante, o acusado teve a prisão preventiva decretada, e segue preso desde que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) denunciou o caso.

O suspeito pode pegar entre 12 a 30 anos de prisão. De acordo com a Promotoria, o crime foi motivado por um desentendimento banal, seguido por extrema violência. Na data do ocorrido, Jacó Pereira teria utilizado de um pedaço de madeira para golpear repetidamente, e de maneira brutal, a vítima.

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Tudo teria começado quando os dois discutiram, em frente a um estabelecimento comercial no Setor Central do Gama. Jacó teria dado um tapa em William, que deixou o local após a agressão. Insatisfeito, o autor teria supostamente seguido a vítima e reiniciado a briga, pegando a madeira e golpeando a vítima diversas vezes. William acabou não resistindo aos ferimentos, e faleceu no local.

O crime foi classificado como "motivo banal", com adicional de crueldade. Jacó teve a prisão preventiva decretada no dia seguinte, devido aos seus antecedentes criminais.

A defesa está tentando tirar as qualificadoras, alegando que o crime não teve a gravidade acusada. Além de ter solicitado a revogação da prisão. Entre as provas do crime, constam o laudo do corpo da vítima, a perícia local, vídeos, registros policiais e os próprios antecedentes do réu.