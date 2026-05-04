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Celina deve anunciar duas novas administrações regionais no DF

Secretário de Governo fala sobre a vontade da governadora de criar as administrações de 26 de setembro e a de Ponte Alta

30/01/2024 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - CB.PODER ENTREVISTA O DIRETOR DO DETRAN TAKANE KIYOTSUKA. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
30/01/2024 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - CB.PODER ENTREVISTA O DIRETOR DO DETRAN TAKANE KIYOTSUKA. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O novo secretário do Governo do Distrito Federal, Takane Kiyotsuka do Nascimento, falou, nesta segunda-feira, (04/05), durante entrevista ao CB.Poder  — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — que a governadora Celina Leão deseja criar duas novas administrações regionais. Às jornalistas Samanta Sallum e Mila Ferreira, Nascimento contou que essas seriam a de 26 de setembro e a de Ponte Alta.

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De acordo com o secretário, há duas audiências públicas marcadas para discutir esse assunto. A primeira, no dia sete deste mês e a segunda, no dia 11. “Temos que percorrer um rito processual para que a gente possa promover a criação de uma nova administração regional”, explicou. 

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Nascimento também falou sobre o projeto Administração 24h, que funciona desde o ano passado. Ele detalhou que, por meio desse canal, a comunidade pode fazer suas reivindicações no que se refere às obras de zeladoria. Solicitações para podas de árvore, por exemplo, são encaminhadas rapidamente à Novacap. Esses pedidos podem ser feitos pelo site do Portal do Cidadão.   

O secretário alertou que, às vezes, pode haver uma demora para a resposta.  “Ela tem um delay porque à noite ou em feriados, não há um servidor disponível. Mas é tudo catalogado e encaminhado para as secretarias que sejam demandadas”, esclareceu. 

Assista à íntegra do programa:

*Estagiária sob supervisão de 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 04/05/2026 16:33
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