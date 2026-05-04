Celina deve anunciar duas novas administrações regionais no DF

O novo secretário do Governo do Distrito Federal, Takane Kiyotsuka do Nascimento, falou, nesta segunda-feira, (04/05), durante entrevista ao CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — que a governadora Celina Leão deseja criar duas novas administrações regionais. Às jornalistas Samanta Sallum e Mila Ferreira, Nascimento contou que essas seriam a de 26 de setembro e a de Ponte Alta.

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De acordo com o secretário, há duas audiências públicas marcadas para discutir esse assunto. A primeira, no dia sete deste mês e a segunda, no dia 11. “Temos que percorrer um rito processual para que a gente possa promover a criação de uma nova administração regional”, explicou.

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Nascimento também falou sobre o projeto Administração 24h, que funciona desde o ano passado. Ele detalhou que, por meio desse canal, a comunidade pode fazer suas reivindicações no que se refere às obras de zeladoria. Solicitações para podas de árvore, por exemplo, são encaminhadas rapidamente à Novacap. Esses pedidos podem ser feitos pelo site do Portal do Cidadão.

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O secretário alertou que, às vezes, pode haver uma demora para a resposta. “Ela tem um delay porque à noite ou em feriados, não há um servidor disponível. Mas é tudo catalogado e encaminhado para as secretarias que sejam demandadas”, esclareceu.

Assista à íntegra do programa:

*Estagiária sob supervisão de



