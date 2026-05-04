InícioCidades DF
SAÚDE

Hospital de Base oferece pesquisa on-line sobre remédios da rede pública

QR Code disponibilizado pela farmácia ambulatorial permite acessar o estoque de medicamentos antes mesmo de sair de casa

Hospital de Base instala nova ferramenta para consulta do estoque de medicamentos - (crédito: Divulgação / IgesDF)
Hospital de Base instala nova ferramenta para consulta do estoque de medicamentos - (crédito: Divulgação / IgesDF)

O Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) agora conta com uma nova ferramenta para consultar a disponibilidade de remédios antes mesmo de os pacientes saírem de casa.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Leia mais: Trabalhador sofre traumatismo ao cair de andaime de 4 metros em Águas Claras

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O método para acessar esse banco de dados está no QR Code, que é distribuído aos pacientes na farmácia ambulatorial, depois de passar pela consulta médica. A ideia veio a partir de Gleidson Tavares, coordenador de Dados e Gestão da Informação do IgesDF, que percebeu a dificuldade de obter informações sobre a disponibilidade de medicamentos. “Ao acompanhar minha esposa, vi que essa incerteza não era um caso isolado. Muitos pacientes enfrentavam a mesma dificuldade. Foi isso que me motivou a buscar uma solução simples, que trouxesse mais transparência e reduzisse a ansiedade de quem depende desses medicamentos”, relata.

Jéssica Nobre, gerente de insumos do IgesDF, destaca a rapidez e prontidão da equipe. “A ideia surgiu em março e, pela relevância para o atendimento, foi rapidamente desenvolvida e implementada em abril. Hoje temos uma ferramenta funcional, com atualização automática e acesso fácil”, disse ela.

A tecnologia busca poupar tempo e dinheiro que os pacientes gastariam com transporte, além da frustração de ir até a farmácia pública e não obterem seus medicamentos.

*Com informações da Agência Brasília

*Estagiário sob supervisão de Márcia Machado

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

João Pedro Zamora*

Estagiário

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB) e fascinado pelo mundo. Estagia na equipe de Cidades

Por João Pedro Zamora*
postado em 04/05/2026 18:49
SIGA
x