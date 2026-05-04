Hospital de Base oferece pesquisa on-line sobre remédios da rede pública

Hospital de Base instala nova ferramenta para consulta do estoque de medicamentos - (crédito: Divulgação / IgesDF)

O Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) agora conta com uma nova ferramenta para consultar a disponibilidade de remédios antes mesmo de os pacientes saírem de casa.

Leia mais: Trabalhador sofre traumatismo ao cair de andaime de 4 metros em Águas Claras

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O método para acessar esse banco de dados está no QR Code, que é distribuído aos pacientes na farmácia ambulatorial, depois de passar pela consulta médica. A ideia veio a partir de Gleidson Tavares, coordenador de Dados e Gestão da Informação do IgesDF, que percebeu a dificuldade de obter informações sobre a disponibilidade de medicamentos. “Ao acompanhar minha esposa, vi que essa incerteza não era um caso isolado. Muitos pacientes enfrentavam a mesma dificuldade. Foi isso que me motivou a buscar uma solução simples, que trouxesse mais transparência e reduzisse a ansiedade de quem depende desses medicamentos”, relata.

Jéssica Nobre, gerente de insumos do IgesDF, destaca a rapidez e prontidão da equipe. “A ideia surgiu em março e, pela relevância para o atendimento, foi rapidamente desenvolvida e implementada em abril. Hoje temos uma ferramenta funcional, com atualização automática e acesso fácil”, disse ela.

A tecnologia busca poupar tempo e dinheiro que os pacientes gastariam com transporte, além da frustração de ir até a farmácia pública e não obterem seus medicamentos.

*Com informações da Agência Brasília

*Estagiário sob supervisão de Márcia Machado