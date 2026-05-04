InícioCidades DF
Acidente no Trabalho

Trabalhador sofre traumatismo ao cair de andaime de 4 metros em Águas Claras

Homem caiu de andaime nesta segunda-feira (4/5) e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com duas viaturas e uma aeronave de resgate

Homem caiu de um andaime a uma altura de aproximadamente 4 metros, enquanto trabalhava na obra de um supermercado em Águas Claras - (crédito: Foto: Divulgação/ SOINP/CBMDF)
Homem caiu de um andaime a uma altura de aproximadamente 4 metros, enquanto trabalhava na obra de um supermercado em Águas Claras - (crédito: Foto: Divulgação/ SOINP/CBMDF)

Por Gabriela Cidade* 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Nesta segunda-feira (4/5), um homem caiu de um andaime a uma altura de 4 metros, enquanto trabalhava na obra de um supermercado em Águas Claras. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência às 11h09 com duas viaturas e uma aeronave de resgate. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O trabalhador sofreu um traumatismo cranioencefálico grave, segundo os militares, e foi levado para o hospital mais próximo com prioridade. A vítima estava consciente e desorientada.

Um traumatismo cranioencefálico é uma lesão nos tecidos cerebrais, crânio, vasos sanguíneos ou meninges cerebrais, causada por impactos ou perfurações. 

Até o momento de publicação, não existem mais informações sobre a dinâmica do acidente.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 04/05/2026 18:28
SIGA
x