Trabalhador sofre traumatismo ao cair de andaime de 4 metros em Águas Claras

Homem caiu de um andaime a uma altura de aproximadamente 4 metros, enquanto trabalhava na obra de um supermercado em Águas Claras - (crédito: Foto: Divulgação/ SOINP/CBMDF)

Por Gabriela Cidade*

Nesta segunda-feira (4/5), um homem caiu de um andaime a uma altura de 4 metros, enquanto trabalhava na obra de um supermercado em Águas Claras. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência às 11h09 com duas viaturas e uma aeronave de resgate.

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O trabalhador sofreu um traumatismo cranioencefálico grave, segundo os militares, e foi levado para o hospital mais próximo com prioridade. A vítima estava consciente e desorientada.

Um traumatismo cranioencefálico é uma lesão nos tecidos cerebrais, crânio, vasos sanguíneos ou meninges cerebrais, causada por impactos ou perfurações.

Até o momento de publicação, não existem mais informações sobre a dinâmica do acidente.