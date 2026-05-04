Passageiro desce de ônibus para furtar celular em Ceilândia

O detalhe que chama a atenção na investigação é a celeridade da ação - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um ladrão que estava andando de ônibus, em Ceilândia Norte, aproveitou a viagem para furtar um celular que havia acabado de cair no chão. O crime ocorreu no domingo (3/5), em frente a um salão de eventos na região. A vítima desembarcava do carro dela e, sem perceber que o aparelho celular havia caído no chão, entrou no estabelecimento, deixando o dispositivo vulnerável na via pública por alguns instantes.

A sequência dos fatos, registrada por câmeras de segurança, revela uma ação oportunista. Um ônibus da empresa Marechal parou nas proximidades e, aproveitando o momento em que as portas foram abertas para o fluxo de passageiros, um indivíduo desceu do coletivo com um objetivo específico. O homem caminhou rapidamente até o celular caído, recolheu o objeto e retornou ao veículo antes que o motorista seguisse viagem. Veja:

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O detalhe que chama a atenção na investigação é a celeridade da ação e a dinâmica do transporte coletivo. O suspeito utilizou o tempo exato de parada do ônibus para realizar o furto e retornar ao interior do veículo. O motorista, que seguiu o protocolo de abrir e fechar as portas para o embarque e desembarque, acabou, mesmo que sem saber, facilitando a fuga rápida do autor ao fechar as portas logo após o seu retorno.

Para a vítima, o prejuízo vai além do valor material do eletrônico. O homem trabalha como entregador e depende exclusivamente do aparelho para exercer suas funções profissionais. As autoridades agora trabalham com as imagens anexadas ao procedimento policial para tentar identificar o passageiro. Até o fechamento desta edição, o autor do furto não havia sido identificado.



Em nota, a Marechal, empresa da qual faz parte o ônibus, informou que apurou o caso internamente e tomou medidas administrativas necessárias. Também ressalta que o aparelho foi localizado e devolvido à vítima. Veja a nota na íntegra:

A Marechal informa que o caso foi apurado internamente e as medidas administrativas cabíveis já foram adotadas.

A empresa também informa que o aparelho celular foi localizado e, devidamente, devolvido. Assim como, as imagens internas do veículo foram encaminhadas à autoridade policial.

Reforçamos que permanecemos à disposição para colaborar com o que for necessário para o esclarecimento do caso.