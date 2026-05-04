Obituário: 33 funerais nesta segunda-feira (4/5); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (4/5):
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Campo da Esperança
- Almerita dos Santos Gomes, 87 anos
- Benedita Mariz Vaz e Dias, 91 anos
- Carmélia Moraes Alves, 95 anos
- Gilvan Inácio da Silva, 83 anos
- Honório José Rodrigues, 85 anos
- José Roberto Pereira de Araújo, 56 anos
- Júlia Cardoso da Silva, 80 anos
- Magda Aparecida Borges, 67 anos
- Nilton Correia Lampert, 85 anos
- Rosângela Cezario de Araújo, 65 anos
- Vanda Miranda de Medonça, 87 anos
Taguatinga
- Adelson José Francisco, 76 anos
- Amadeu Vieira de Matos, 69 anos
- Anísio José de Sousa Almeida, 51 anos
- Edvilson Macedo, 75 anos
- Ellen Oliveira Nunes, menos de 1 ano
- Márcio Carvalho da Silva, 49 anos
- Maria Aldecide Souza Silva, 93 anos
- Patricia Fernandes Cardoso, 46 anos
- Sebastião Pereira da Silva, 98 anos
- Sebastião Serafim, 87 anos
Gama
- Makitiano Pereira Cardoso, 31 anos
- Waldacir José Filho, 63 anos
Planaltina
- Carmindo Rodrigues de Almeida, 70 anos
- José Amaro de Oliveira, 65 anos
- Silvania Vicente da Silva, 54 anos
- Victor Santos Tertulino de Assis, 28 anos
Brazlândia
- Eliane Pereira dos Santos Machado, 69 anos
- Maria dos Santos Silva, 86 anos
Sobradinho
- Vandenil Pereira de Lima, 55 anos
- Wendel Soares de Jesus, 35 anos
Jardim Metropolitano
- Ana Maria Barbosa dos Santos, 66 anos
- Marizelia Roquete de Melo, 73 anos
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postado em 04/05/2026 19:30