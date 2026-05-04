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Obituário: 33 funerais nesta segunda-feira (4/5); veja lista

Confira quais foram os sepultamentos em 4 de maio de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e do Entorno

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (4/5):

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Campo da Esperança

  • Almerita dos Santos Gomes, 87 anos
  • Benedita Mariz Vaz e Dias, 91 anos
  • Carmélia Moraes Alves, 95 anos
  • Gilvan Inácio da Silva, 83 anos
  • Honório José Rodrigues, 85 anos
  • José Roberto Pereira de Araújo, 56 anos
  • Júlia Cardoso da Silva, 80 anos
  • Magda Aparecida Borges, 67 anos
  • Nilton Correia Lampert, 85 anos
  • Rosângela Cezario de Araújo, 65 anos
  • Vanda Miranda de Medonça, 87 anos

Taguatinga

  • Adelson José Francisco, 76 anos
  • Amadeu Vieira de Matos, 69 anos
  • Anísio José de Sousa Almeida, 51 anos
  • Edvilson Macedo, 75 anos
  • Ellen Oliveira Nunes, menos de 1 ano
  • Márcio Carvalho da Silva, 49 anos
  • Maria Aldecide Souza Silva, 93 anos
  • Patricia Fernandes Cardoso, 46 anos
  • Sebastião Pereira da Silva, 98 anos
  • Sebastião Serafim, 87 anos

Gama

  • Makitiano Pereira Cardoso, 31 anos
  • Waldacir José Filho, 63 anos

Planaltina

  • Carmindo Rodrigues de Almeida, 70 anos
  • José Amaro de Oliveira, 65 anos
  • Silvania Vicente da Silva, 54 anos
  • Victor Santos Tertulino de Assis, 28 anos

Brazlândia

  • Eliane Pereira dos Santos Machado, 69 anos
  • Maria dos Santos Silva, 86 anos

Sobradinho

  • Vandenil Pereira de Lima, 55 anos
  • Wendel Soares de Jesus, 35 anos

Jardim Metropolitano

  • Ana Maria Barbosa dos Santos, 66 anos
  • Marizelia Roquete de Melo, 73 anos

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 04/05/2026 19:30
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