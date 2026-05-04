Obituário: 33 funerais nesta segunda-feira (4/5); veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (4/5):

Campo da Esperança



Almerita dos Santos Gomes, 87 anos



Benedita Mariz Vaz e Dias, 91 anos

Carmélia Moraes Alves, 95 anos



Gilvan Inácio da Silva, 83 anos



Honório José Rodrigues, 85 anos



José Roberto Pereira de Araújo, 56 anos



Júlia Cardoso da Silva, 80 anos



Magda Aparecida Borges, 67 anos



Nilton Correia Lampert, 85 anos



Rosângela Cezario de Araújo, 65 anos



Vanda Miranda de Medonça, 87 anos

Taguatinga

Adelson José Francisco, 76 anos



Amadeu Vieira de Matos, 69 anos



Anísio José de Sousa Almeida, 51 anos



Edvilson Macedo, 75 anos



Ellen Oliveira Nunes, menos de 1 ano



Márcio Carvalho da Silva, 49 anos



Maria Aldecide Souza Silva, 93 anos



Patricia Fernandes Cardoso, 46 anos



Sebastião Pereira da Silva, 98 anos



Sebastião Serafim, 87 anos



Gama

Makitiano Pereira Cardoso, 31 anos



Waldacir José Filho, 63 anos

Planaltina

Carmindo Rodrigues de Almeida, 70 anos



José Amaro de Oliveira, 65 anos



Silvania Vicente da Silva, 54 anos



Victor Santos Tertulino de Assis, 28 anos

Brazlândia

Eliane Pereira dos Santos Machado, 69 anos



Maria dos Santos Silva, 86 anos

Sobradinho



Vandenil Pereira de Lima, 55 anos



Wendel Soares de Jesus, 35 anos

Jardim Metropolitano



Ana Maria Barbosa dos Santos, 66 anos

Marizelia Roquete de Melo, 73 anos

