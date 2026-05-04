Prazo para regularizar título de eleitor termina nesta quarta-feira (6/5)

A Justiça Eleitoral lembra que o fechamento do cadastro 150 dias antes do pleito é uma exigência legal - (crédito: Nathália Queiroz)

O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) garantiu que todas as pessoas que comparecerem presencialmente às unidades de atendimento, até as 18h desta quarta-feira (6/5), último dia do prazo para regularizar o título de eleitor, terão seus pedidos processados.

A Corte informou que o sistema de agendamentos on-line está totalmente esgotado, mas a ação pode ser feita presencialmente. O objetivo é evitar que o cidadão seja prejudicado pela alta demanda desta reta final. O prazo, porém, não foi alterado.

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Caso não seja possível concluir o procedimento no mesmo dia devido ao volume de pessoas, a Justiça Eleitoral garante a finalização em data posterior. Os eleitores podem procurar a Central de Atendimento ao Eleitor (CAE), localizada no edifício-sede da Corte, no Setor de Indústrias Gráficas (SIG), ou as unidades regionais em Taguatinga Norte, Ceilândia Centro, Gama, Lago Sul e Sobradinho.

A Justiça Eleitoral lembra que o fechamento do cadastro 150 dias antes do pleito é uma exigência legal para a organização da logística de votação, que terá seu primeiro turno em 4 de outubro. Entre os serviços disponíveis estão a emissão da primeira via do título, a atualização de dados cadastrais, a transferência de domicílio e a regularização de pendências financeiras com a Justiça Eleitoral. Vale lembrar que o sistema "Título Net" continua disponível para solicitações remotas.

Para garantir a efetividade do atendimento, é indispensável que o eleitor apresente um documento oficial de identidade e um comprovante de vínculo com o município, que pode ser residencial, profissional ou familiar. No caso de homens que completam 19 anos em 2026, também é necessária a apresentação do comprovante de quitação militar. Pendências financeiras anteriores devem ser quitadas mediante comprovação de pagamento.

Um ponto de atenção reforçado pelo tribunal é a natureza pessoal e intransferível do atendimento. Não é permitida a representação por terceiros, mesmo com procuração, para atos que envolvam o cadastro eleitoral. Cada cidadão deve comparecer pessoalmente à unidade escolhida para tratar de sua própria documentação, garantindo a integridade dos dados biométricos e cadastrais.