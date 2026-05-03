Morre Wilson Fidalgo, pioneiro de Brasília, aos 88 anos

O pioneiro Wilson Fidalgo faleceu na última quinta-feira (1º/5) aos 88 anos. Integrante da geração que participou da construção de Brasília. O velório ocorreu neste sábado (2/5), no Cemitério Campo da Boa Esperança, com cerimônia no Templo Ecumênico II.
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Pai da apresentadora, psicóloga e atriz Maria Paula Fidalgo, Wilson foi homenageado pela filha nas redes sociais. “Uma vida bem vivida! Puro amor. Amamos cada minuto ao seu lado, pai! Um pai herói”, escreveu.
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Nascido em 1938, ele acompanhou de perto a consolidação de Brasília. Reconhecido por sua postura ética e espírito agregador, construiu uma história ligada tanto ao crescimento da cidade quanto ao fortalecimento dos laços familiares.
A morte de Wilson Fidalgo representa a despedida de mais um personagem da memória viva da capital, alguém que testemunhou e ajudou a transformar o sonho da nova cidade em realidade. Familiares e amigos prestam homenagens.
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