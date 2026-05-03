Morre "Titio Carlinhos", presidente do Minas Brasília Tênis Clube

Carlinhos mantinha presença constante no dia a dia do Minas Brasília Tênis Clube - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

O presidente do Minas Brasília Tênis Clube, Carlos José Elias, conhecido como “Titio Carlinhos”, morreu neste sábado (2/5). Em comunicado, o clube destacou a importância de Carlinhos para sua história e desenvolvimento. “Mais do que um gestor, Carlinhos foi um verdadeiro pilar na história do clube. Sua dedicação incansável, seu olhar atento às melhorias e seu compromisso com o crescimento do Minas Brasília deixaram marcas permanentes”, diz a nota.

A diretoria também ressaltou as qualidades pessoais e profissionais do presidente. “Homem de coração puro, honesto e extremamente trabalhador, foi um líder que inspirava pelo exemplo. Como chefe, soube conduzir com firmeza e humanidade, sempre valorizando as pessoas e acreditando no potencial de todos ao seu redor”, afirmou o clube.

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Apaixonado pela instituição, Carlinhos mantinha presença constante no dia a dia. “Titio Carlinhos não apenas administrou o Minas Brasília, ele cuidou, transformou e elevou o clube com excelência. Seu legado é grandioso e seguirá vivo em tudo o que construiu e ensinou”.

Diante da perda, o Minas Brasília Tênis Clube decretou luto oficial de três dias.