Morre "Titio Carlinhos", presidente do Minas Brasília Tênis Clube

O presidente do Minas Brasília Tênis Clube, Carlos José Elias, conhecido como “Titio Carlinhos”, morreu neste sábado (2/5). Em comunicado, o clube destacou a importância de Carlinhos para sua história e desenvolvimento. “Mais do que um gestor, Carlinhos foi um verdadeiro pilar na história do clube. Sua dedicação incansável, seu olhar atento às melhorias e seu compromisso com o crescimento do Minas Brasília deixaram marcas permanentes”, diz a nota.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A diretoria também ressaltou as qualidades pessoais e profissionais do presidente. “Homem de coração puro, honesto e extremamente trabalhador, foi um líder que inspirava pelo exemplo. Como chefe, soube conduzir com firmeza e humanidade, sempre valorizando as pessoas e acreditando no potencial de todos ao seu redor”, afirmou o clube.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Apaixonado pela instituição, Carlinhos mantinha presença constante no dia a dia. “Titio Carlinhos não apenas administrou o Minas Brasília, ele cuidou, transformou e elevou o clube com excelência. Seu legado é grandioso e seguirá vivo em tudo o que construiu e ensinou”.
Diante da perda, o Minas Brasília Tênis Clube decretou luto oficial de três dias.
Saiba Mais
- Cidades DF Colisão frontal deixa dois mortos na DF-290, no Gama
- Cidades DF Homem com 22 passagens pela polícia é flagrado furtando cabos em Samambaia
- Cidades DF TRE promove mutirão para cadastro eleitoral neste fim de semana
- Cidades DF Bombeiros realizam resgate aéreo de homem em cachoeira de Sobradinho
- Cidades DF Pitbull solto preocupa moradores na Ponte Alta
- Cidades DF Brasília reforça vacinação neste sábado (2/5)