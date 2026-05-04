Cursos de qualificação do Renova DF têm 1,5 mil vagas abertas

Ao todo, estão sendo disponibilizadas 1,5 mil vagas para o curso de qualificação profissional de auxiliar de manutenção, voltado para a área da construção civil. A formação contempla noções práticas de diversas funções, como carpintaria, jardinagem, eletricidade, encanamento, serralheria e alvenaria.
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