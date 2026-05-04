Cursos de qualificação do Renova DF têm 1,5 mil vagas abertas

Este ciclo do Renova DF será destinado ao setor da construção civil - (crédito: | Foto: Divulgação/Sedet-DF)

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF) tornou público o edital de chamamento para o preenchimento de vagas destinadas ao 2º ciclo de 2026 do programa Renova DF. A iniciativa oferece oportunidades de qualificação profissional, com foco na inserção de cidadãos no mercado.

De acordo com informações da Sedet, as inscrições devem ser realizadas virtualmente até 13 de maio, conforme estabelecido no edital.

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*Com informações da Sedet

