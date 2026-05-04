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Cursos de qualificação do Renova DF têm 1,5 mil vagas abertas

Inscrições vão até 13 de maio e são para o 2º ciclo do programa em 2026

Este ciclo do Renova DF será destinado ao setor da construção civil - (crédito: | Foto: Divulgação/Sedet-DF)
Este ciclo do Renova DF será destinado ao setor da construção civil - (crédito: | Foto: Divulgação/Sedet-DF)

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF) tornou público o edital de chamamento para o preenchimento de vagas destinadas ao 2º ciclo de 2026 do programa Renova DF. A iniciativa oferece oportunidades de qualificação profissional, com foco na inserção de cidadãos no mercado.

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De acordo com informações da Sedet, as inscrições devem ser realizadas virtualmente até 13 de maio, conforme estabelecido no edital.

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Ao todo, estão sendo disponibilizadas 1,5 mil vagas para o curso de qualificação profissional de auxiliar de manutenção, voltado para a área da construção civil. A formação contempla noções práticas de diversas funções, como carpintaria, jardinagem, eletricidade, encanamento, serralheria e alvenaria.

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*Com informações da Sedet

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 04/05/2026 20:06
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