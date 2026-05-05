Sete pessoas ficam feridas em engavetamento na BR-080

Quatro veículos colidem em pista e deixam sete pessoas feridas - (crédito: Reprodução/CBMDF)

Sete pessoas ficaram feridas após um engavetamento na BR-080, na descida da Fassincra, sentido Brazlândia. Uma criança e um passageiro foram avaliados e levados para o hospital. As demais vítimas não necessitaram de transporte à unidade de saúde.

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Envolveram-se no sinistro de trânsito os condutores de um Honda Civic preto, de um Fiat Uno vermelho, de um Honda City e um de Renault Kwid com uma carretinha acoplada ao reboque. Para fazer o atendimento às vítimas, equipes do Corpo de Bombeiros interditaram completamente a via.

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Tanto a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) quanto a Polícia Rodoviária Federal (PRF) compareceram ao local. As causas do sinistro, ocorrido na noite de segunda (5/5), ainda estão sendo investigadas.

