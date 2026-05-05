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Trânsito

Sete pessoas ficam feridas em engavetamento na BR-080

Das sete pessoas, apenas duas precisaram de transporte ao hospital. As causas do sinistro de trânsito ainda estão sendo investigadas

Quatro veículos colidem em pista e deixam sete pessoas feridas - (crédito: Reprodução/CBMDF)
Quatro veículos colidem em pista e deixam sete pessoas feridas - (crédito: Reprodução/CBMDF)

Sete pessoas ficaram feridas após um engavetamento na BR-080, na descida da Fassincra, sentido Brazlândia. Uma criança e um passageiro foram avaliados e levados para o hospital. As demais vítimas não necessitaram de transporte à unidade de saúde.  

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 Envolveram-se no sinistro de trânsito os condutores de um Honda Civic preto, de um Fiat Uno vermelho, de um Honda City e um de Renault Kwid com uma carretinha acoplada ao reboque. Para fazer o atendimento às vítimas, equipes do Corpo de Bombeiros interditaram completamente a via. 

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Tanto a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) quanto a Polícia Rodoviária Federal (PRF) compareceram ao local. As causas do sinistro, ocorrido na noite de segunda (5/5), ainda estão sendo investigadas. 

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 05/05/2026 10:31 / atualizado em 05/05/2026 10:31
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