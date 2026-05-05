Planaltina terá interrupção de energia nesta terça-feira (5/5)

A distribuidora informa que podem ocorrer interrupções não previstas em outras regiões do Distrito Federal - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O fornecimento de energia elétrica será temporariamente interrompido em áreas de Planaltina nesta terça-feira (5/5), devido à realização de serviços de melhoria e modernização da rede. De acordo com a Neoenergia, o desligamento é necessário para garantir a segurança das equipes técnicas e da população durante a execução dos trabalhos.

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A interrupção está prevista para ocorrer das 9h às 15h no Núcleo Rural Pipiripau, Km 35, e no Núcleo Rural Taquara, na BR-020, Km 33, Lote 03. A distribuidora informa ainda que, além dos desligamentos programados, podem ocorrer interrupções não previstas em outras regiões do Distrito Federal.

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Nesses casos, a orientação é que os moradores registrem a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva ou de fala podem acessar o atendimento pelo número 0800 701 01 55, mediante uso de aparelho adaptado.





