Distrito Federal recebe frota de 85 novos ônibus elétricos

O Governo do Distrito Federal iniciou a entrega dos novos ônibus elétricos que vão integrar o sistema de transporte público da capital, nesta terça-feira (5/5). Dos 90 veículos adquiridos pela Piracicabana, 45 já chegaram a Brasília, vindos do Porto de Vitória (ES), com desembarque realizado de forma gradual ao longo das últimas semanas. Os outros 40 veículos estão divididos em partes iguais entre as concessionárias Marechal e Urbi.

A medida representa um avanço na política de mobilidade sustentável e transição energética. Na entrega desta terça-feira (5/5), foram investidos mais de R$ 189 milhões, sendo R$ 18 milhões oriundos da Marechal, R$ 14,2 milhões da Urbi, e R$ 157 milhões da Piracicabana (para adquirir os elétricos).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A governadora Celina Leão (PP) esteve presente na entrega e ressaltou a importância da iniciativa para o futuro da mobilidade urbana. “Quando a gente fala de sustentabilidade, nós temos de ter ações práticas, como essa entrega. Hoje, nós temos a frota mais ecológica e mais nova do Brasil. Vamos continuar com os investimentos nessa área de sustentabilidade, levando Brasília a patamares de reconhecimento internacional”, afirmou.

Ela também destacou que o planejamento para a cidade inclui outros modais. “Mobilidade é prioridade. Estamos trabalhando com metrô, estudos de VLT e ampliação de corredores exclusivos para garantir mais qualidade de vida à população”, disse. A chefe do executivo local ainda ressaltou as expectativas com o investimento em mobilidade urbana. "Tudo para que a gente possa prestigiar o transporte público. Para que as pessoas tenham a opção de não ter que comprar um carro, poder sair de casa com transporte público de qualidade", ressaltou.

Leia também: "Estou aguardando", diz Celina Leão sobre possível reunião com Lula

A nova secretária de Transporte e Mobilidade, Sandra Holanda enfatizou que o foco vai além da ampliação da frota. “Não adianta falar apenas de quantidade de ônibus. Precisamos qualificar os deslocamentos, garantir segurança e trabalhar a modicidade tarifária”, declarou. Segundo ela, a integração entre diferentes formas de deslocamento é essencial. “A boa mobilidade envolve transporte público eficiente, mobilidade ativa e integração entre todos os sistemas”, completou.

Dados

Os ônibus elétricos serão operados pela empresa Piracicabana e fazem parte de um total de 90 veículos 100% sustentáveis. Desses, 84 entrarão em operação e seis ficarão como reserva. Fabricados pela CRRC, os coletivos possuem 12,56 metros de comprimento e autonomia de até 280 km, com baterias de alta capacidade e sistemas modernos como frenagem regenerativa e motor elétrico síncrono.

A nova frota atenderá cerca de 67 mil passageiros por dia na Área 1, que inclui regiões como Plano Piloto, Cruzeiro, Lago Norte, Varjão, Sobradinho, Planaltina e Arapoanga. Entre os principais benefícios estão a ausência de emissão de poluentes, operação silenciosa, ar-condicionado, acessibilidade total e sistemas avançados de segurança com monitoramento em tempo real.

Com a renovação, o impacto ambiental também é significativo. A estimativa é de redução de 615 toneladas de CO2 por mês, o que ultrapassa 7,3 mil toneladas por ano, equivalente ao plantio de mais de 120 mil árvores. Além disso, a iniciativa contribui para a redução de problemas de saúde associados à poluição atmosférica.

Cada ônibus elétrico custa cerca de R$ 3,4 milhões, e a implantação da infraestrutura de recarga exigiu cerca de R$ 20 milhões. A estrutura inclui garagem e sistemas de abastecimento elétrico nas proximidades do Terminal da Asa Sul.

Concessionárias

A modernização do transporte público no Distrito Federal também envolve outras operadoras além da Piracicabana. Na área 3 do sistema, a empresa Urbi incorporou 20 novos ônibus convencionais, com investimento superior a R$ 14,2 milhões. Os veículos têm capacidade para até 85 passageiros e contam com tecnologia Euro 6, que reduz significativamente a emissão de poluentes, além de itens como ar-condicionado, câmeras de segurança e tacógrafo digital.

Esses ônibus vão atender regiões como Samambaia, Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II, Núcleo Bandeirante e Água Quente, além de beneficiar mais de 245 mil passageiros diariamente. A atualização tecnológica melhora o desempenho operacional e aumenta a segurança no transporte.

A concessionária Marechal também avança na renovação de sua frota, com a entrega de 20 novos veículos que fazem parte de um conjunto maior de aquisições. Os ônibus são equipados com ar-condicionado, elevadores de acessibilidade e tecnologia Euro 6, capaz de reduzir em até 80% a emissão de poluentes.

Os novos coletivos da Marechal operam em regiões como Águas Claras, Arniqueira, Ceilândia, Guará, Park Way e Taguatinga Sul. Um diferencial é a presença de portas em ambos os lados, permitindo melhor operação em corredores exclusivos como os da EPTG e EPIG, além do Boulevard do Túnel Rei Pelé.

Atualmente, o sistema de transporte coletivo do DF conta com mais de 3 mil veículos distribuídos entre cinco operadoras.









