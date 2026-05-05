"Estou aguardando", diz Celina Leão sobre possível reunião com Lula

Celina declarou que segue sem resposta sobre o pedido de audiência com Lula - (crédito: Davi Cruz/CB/DA Press)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), declarou, durante agenda oficial nesta terça-feira (5/5), que segue sem resposta sobre o pedido de audiência com o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ao ser questionada se já houve retorno, a governadora reforçou: “Estou aguardando”.

O encontro tem como objetivo discutir uma possível concessão de empréstimo de R$ 6,6 bilhões do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) para a capitalização do Banco de Brasília (BRB). O pedido da reunião com o presidente foi solicitado na última terça-feira (28/4).

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Questionada sobre as declarações do ministro da Fazenda, Dario Durigan, que classificou o problema do BRB como uma questão do Governo do Distrito Federal, e não Federal, Celina afirmou que não irá comentar o tema neste momento. “Vou me resguardar até conversar com o presidente”, afirmou.

A situação envolve o BRB, que enfrenta um rombo de R$ 8,8 bilhões após operações realizadas com o Banco Master, liquidado pelo Banco Central no ano passado. Neste cenário, a atual chefe do executivo local busca apoio federal para viabilizar a recomposição financeira da instituição.