InícioCidades DF
BRB-MASTER

"Estou aguardando", diz Celina Leão sobre possível reunião com Lula

Anúncio foi feito durante a agenda oficial da governadora, nesta terça-feira (5/5). BRB enfrenta um rombo de R$ 8,8 bilhões após operações realizadas com o Banco Master

Celina declarou que segue sem resposta sobre o pedido de audiência com Lula - (crédito: Davi Cruz/CB/DA Press)
Celina declarou que segue sem resposta sobre o pedido de audiência com Lula - (crédito: Davi Cruz/CB/DA Press)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), declarou, durante agenda oficial nesta terça-feira (5/5), que segue sem resposta sobre o pedido de audiência com o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ao ser questionada se já houve retorno, a governadora reforçou: “Estou aguardando”.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O encontro tem como objetivo discutir uma possível concessão de empréstimo de R$ 6,6 bilhões do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) para a capitalização do Banco de Brasília (BRB). O pedido da reunião com o presidente foi solicitado na última terça-feira (28/4).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Questionada sobre as declarações do ministro da Fazenda, Dario Durigan, que classificou o problema do BRB como uma questão do Governo do Distrito Federal, e não Federal, Celina afirmou que não irá comentar o tema neste momento. “Vou me resguardar até conversar com o presidente”, afirmou.

A situação envolve o BRB, que enfrenta um rombo de R$ 8,8 bilhões após operações realizadas com o Banco Master, liquidado pelo Banco Central no ano passado. Neste cenário, a atual chefe do executivo local busca apoio federal para viabilizar a recomposição financeira da instituição.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
DC
DC

Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 05/05/2026 12:27
SIGA
x