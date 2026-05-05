Funcionária da ONU é afastada após agredir atendente de fast-food da Asa Norte

As imagens mostram o momento em que a mulher desfere tapas no rosto da atendente - (crédito: Material cedido ao Correio)

O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC) anunciou, nesta terça-feira (5/5), o afastamento imediato da funcionária Huíla Borges Klanovichs, identificada como a agressora de uma atendente em um drive-thru de fast-food na 506 Norte.

O caso, ocorrido na madrugada da última sexta-feira (1º), ganhou repercussão após imagens de segurança registrarem o momento em que a servidora desferiu tapas no rosto de uma funcionária de 34 anos. De acordo com a organização, a conduta será apurada pelo órgão investigativo independente da Organização das Nações Unidas (ONU), e a servidora permanecerá em licença enquanto as investigações prosseguem.

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A confusão teve início devido a um equívoco na montagem de um sanduíche, que deveria ter sido entregue sem cebola. Mesmo com a troca do produto, a cliente teria iniciado uma discussão ríspida, exigindo um pedido de desculpas formal. Diante da negativa da trabalhadora, Huíla partiu para a agressão física. Confira o vídeo:

agressão (foto: reprodução)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada por volta de 1h20 e, apesar de a suspeita ter negado o ato inicialmente, as gravações do circuito interno confirmaram o relato da vítima. Ambas foram levadas à 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), onde foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por lesão corporal.

Em posicionamento oficial, o UNODC destacou que não tolera qualquer forma de violência e que todo o seu pessoal deve seguir rigorosos códigos de ética e responsabilidade. O McDonald’s também informou que está oferecendo suporte à colaboradora agredida e colaborando com as autoridades. O caso agora segue sob análise da Justiça do Distrito Federal e da supervisão interna das Nações Unidas.

A reportagem tenta contato com Huíla Borges Klanovichs, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.

Confira a nota da instituição na íntegra:

O UNODC está ciente do incidente reportado e tomou medidas imediatas. O caso foi encaminhado ao órgão investigativo independente das Nações Unidas, o Escritório de Serviços de Supervisão Interna (OIOS) para as providências cabíveis, e a funcionária foi colocada em licença enquanto aguardamos os desdobramentos das investigações. O UNODC está à disposição para cooperar com as autoridades nacionais.

Nenhuma forma de violência é tolerada e o UNODC reitera que todo o pessoal tem a obrigação de cumprir com as regras e regulamentos da ONU abstendo-se de qualquer comportamento que contrarie os valores de respeito, integridade, responsabilidade e ética que orientam o sistema das Nações Unidas.