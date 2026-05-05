Morre Teresa Regina de Ávila e Silva, mãe do ativista Thiago Ávila

Morreu, nesta terça-feira (5/5), Teresa Regina de Ávila e Silva, aos 63 anos. Ela é mãe do ativista brasiliense Thiago Ávila. A morte foi confirmada pelo Sindicato dos Policiais Civis do DF (Sinpol-DF), órgão que tem como vice-presidente a agente de polícia Luana de Ávila, também filha de Teresa.

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A causa da morte de Teresa está relacionada à Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), doença que enfrentou por anos. O quadro é responsável por afetar as células nervosas no cérebro e na medula espinhal. Dessa forma, compromete a perda progressiva do controle muscular, também famosa por ter acometido o físico teórico e cosmólogo Stephen Hawking. Informações sobre velório e sepultamento não foram divulgadas.

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O ativista brasiliense Thiago Ávila está preso em Israel. Na quarta-feira (29/4), foi detido em águas internacionais nas proximidades da Faixa de Gaza. A prisão ocorreu em uma flotilha de ajuda humanitária no local, que tinha Gaza como destino.

De acordo com a organização de direitos humanos Adalah, Ávila afirmou ter sido mantido em isolamento e com olhos vendados. Durante a abordagem, o ativista ainda sofreu agressões, com espancamentos que causaram desmaio. A prisão dele está prorrogada até domingo (10/5).