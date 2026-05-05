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GAZA

Em postagem, Lula critica prisão de Thiago Ávila por soldados israelenses

Presidente exigiu a libertação imediata do brasileiro e do espanhol-palestino Saif Abu Keshek , presos pelas forças israelenses

O ativista brasileiro Thiago Ávila é escoltado para o tribunal na cidade costeira israelense de Ashkelon, em 5 de maio de 2026 - (crédito: ILIA YEFIMOVICH / AFP)
O ativista brasileiro Thiago Ávila é escoltado para o tribunal na cidade costeira israelense de Ashkelon, em 5 de maio de 2026 - (crédito: ILIA YEFIMOVICH / AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se manifestou, nesta terça-feira (5/5), sobre a prisão do ativista brasileiro Thiago Ávila, preso por Israel em tentativa de levar ajuda humanitária à Faixa de Gaza. Na redes sociais, Lula disse que a “ação injustificável do governo de Israel causa grande preocupação e deve ser condenada por todos”. 

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Postagem de Lula ocorre horas após Israel estender a prisão por mais seis dias. Além de Ávila, o espanhol-palestino Saif Abu Keshek segue detido no território israelense. O cidadão da Espanha foi citado pelo presidente brasileiro, que exigiu que os dois sejam imediatamente soltos. 

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Também nesta terça-feira, manifestantes se organizam em frente ao Palácio do Itamaraty para protestar contra a prisão dos ativistas.

“A detenção dos ativistas da flotilha em águas internacionais já havia representado uma séria afronta ao direito internacional”, declarou o presidente.

Os dois foram presos durante interpretação da flotilha Global Sumud pelas forças israelenses na última quinta-feira (30/4). As acusações são de que Ávila e Keshek teriam ligação com a Conferência Popular para os Palestinos no Exterior (PCPA, na sigla em inglês). Estavam na embarcação ainda figuras como a ambientalista sueca Greta Thunberg e a ex-prefeita de Barcelona Ada Colau. 

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Gabriella Braz

Repórter

Jornalista pela UnB, piauiense residente no DF, escritora e entusiasta de temas relacionados à educação e meio ambiente. Tem passagens pelo EuEstudante, assessorias e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Por Gabriella Braz
postado em 05/05/2026 15:56 / atualizado em 05/05/2026 16:04
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