Em postagem, Lula critica prisão de Thiago Ávila por soldados israelenses

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se manifestou, nesta terça-feira (5/5), sobre a prisão do ativista brasileiro Thiago Ávila, preso por Israel em tentativa de levar ajuda humanitária à Faixa de Gaza. Na redes sociais, Lula disse que a “ação injustificável do governo de Israel causa grande preocupação e deve ser condenada por todos”.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Postagem de Lula ocorre horas após Israel estender a prisão por mais seis dias. Além de Ávila, o espanhol-palestino Saif Abu Keshek segue detido no território israelense. O cidadão da Espanha foi citado pelo presidente brasileiro, que exigiu que os dois sejam imediatamente soltos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Também nesta terça-feira, manifestantes se organizam em frente ao Palácio do Itamaraty para protestar contra a prisão dos ativistas.
“A detenção dos ativistas da flotilha em águas internacionais já havia representado uma séria afronta ao direito internacional”, declarou o presidente.
Os dois foram presos durante interpretação da flotilha Global Sumud pelas forças israelenses na última quinta-feira (30/4). As acusações são de que Ávila e Keshek teriam ligação com a Conferência Popular para os Palestinos no Exterior (PCPA, na sigla em inglês). Estavam na embarcação ainda figuras como a ambientalista sueca Greta Thunberg e a ex-prefeita de Barcelona Ada Colau.
Saiba Mais
- Política Moraes manda prender deputado e mira esquema de corrupção na Alerj
- Política Derrota de Messias lança dúvida sobre candidatura de Pacheco em MG
- Política Lula recebe Messias e defende permanência no governo
- Política Evento de marketing político debate campanhas nas eleições de 2026
- Política Polícia Federal prende deputado estadual por fraude e desvio no RJ
- Política Érika Hilton reage a críticas de Zema e o chama de "politicamente medíocre"