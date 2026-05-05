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Saúde

Hemocentro promove ação de coleta de sangue na Esplanada dos Ministérios

A iniciativa integra a programação oficial da Semana do Trabalhador e Trabalhadora, evento realizado de 4 a 8 de maio

03/06/2024. Cidades. Junho Vermelho: Hemocentro de Brasília lança campanha para conscientização sobre doação de sangue. - (crédito: Kayo Magalhaes/CB)
03/06/2024. Cidades. Junho Vermelho: Hemocentro de Brasília lança campanha para conscientização sobre doação de sangue. - (crédito: Kayo Magalhaes/CB)

A Fundação Hemocentro de Brasília promove nesta quinta-feira (7/5), das 9h às 16h, uma ação de coleta externa de sangue no estacionamento do Bloco F do Ministério do Trabalho e Emprego, na Esplanada dos Ministérios. A iniciativa integra a programação oficial da Semana do Trabalhador e Trabalhadora, evento realizado de 4 a 8 de maio pelo Ministério do Trabalho.

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A Fundação esclarece que o agendamento prévio pelo site AgendaDF é recomendado, mas doadores sem agendamento também serão atendidos por encaixe, conforme a disponibilidade de vagas no dia.

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A Semana do Trabalhador e Trabalhadora reúne gratuitamente serviços como emissão de documentos, vacinação, atendimentos de saúde, orientações sobre direitos trabalhistas e perícias do INSS. A participação do Hemocentro reforça a importância da doação voluntária para a manutenção dos estoques de sangue do Distrito Federal.

Serviço

Coleta externa de sangue — Ministério do Trabalho
Bloco F do Ministério do Trabalho e Emprego
Quinta-feira, 7 de maio
Das 9h às 16h

Saiba Mais

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 05/05/2026 18:30
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