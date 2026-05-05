Incêndio em estação ecológica de Planaltina mobiliza bombeiros

Um incêndio na Estação Ecológica Águas Emendadas, em Planaltina, chama a atenção na tarde desta terça-feira (5/5) em uma área onde o Instituto Brasília Ambiental (Ibram) realizava manejo de fogo controlado. As chamas altas puderam ser vistas de longe, e o Corpo de Bombeiros enviou agentes ao local.

A corporação informou que foi acionada às 11h14 para "uma ocorrência de incêndio em vegetação". Ainda não há informações sobre extensão do fogo ou relação com a atividade do Ibram.

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O Instituto disse, em nota, que o foco da queima prescrita em 13 unidades de conservação distritais é reduzir a biomassa (matéria orgânica) acumulada e, assim, minimizar os riscos de um eventual incêndio florestal de grandes proporções.

"Apesar de o incêndio aparentar grande proporção — com chamas altas e intensa emissão de fumaça, visíveis externamente —, a situação está sob monitoramento contínuo de nossas equipes técnicas", garantiu o Ibram.

Ainda segundo o órgão, o fogo atinge uma área de capim exótico, caracterizada por elevada carga de biomassa. "Esse tipo de vegetação, ao queimar, tende a dissipar o fogo de forma mais intensa, o que provoca maior volume de chamas e fumaça, gerando a percepção de um incêndio de maiores proporções."

"Ressaltamos que os profissionais que atuam no local são devidamente capacitados e preparados para lidar com ocorrências dessa natureza, que já integram cenários previamente mapeados no planejamento operacional do Instituto. Adicionalmente, equipes de brigadistas que estavam de sobreaviso já foram acionadas e encontram-se em deslocamento para reforçar o atendimento, garantindo o revezamento das equipes em campo e a continuidade das ações com segurança e eficiência", concluiu o Ibram, na nota.

Manejo controlado

Entre maio e junho, o Ibram irá promover queimas em 13 unidades de conservação distritais sob a sua gestão. A iniciativa faz parte do Plano Estratégico de Prevenção aos Incêndios Florestais de 2026 e será comandada pela Diretoria de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais do Instituto (Dpcif). A execução técnica será prestada pelos combatentes da autarquia.

A Estação Ecológica Águas Emendadas (Esecae) era, exatamente, uma das primeiras a receberem o atendimento, com a queima prescrita em uma área demarcada de 102,47 hectares (equivalente a 0,9% da área total da Esecae que possui mais de 10 mil hectares).

A ação teve início na segunda-feira (4). Outros locais serão o Parque Ecológico do Tororó, o Parque Distrital dos Pequizeiros e os parques ecológicos do Sucupira e do Cortado. O presidente do Brasília Ambiental, Gutemberg Gomes, explica que o manejo com fogo é um instrumento de proteção prévio ao período de seca, momento no qual há mais umidade na superfície e as equipes conseguem controlar a queima somente de espécies não pertencentes ao bioma Cerrado.

*Estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates