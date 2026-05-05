Rock Saloon leva estética do velho-oeste ao Mané Garrincha por seis semanas

Brasília recebe, a partir de quinta-feira (7/5), um novo espaço de entretenimento no Bosque da Arena Mané Garrincha. Batizado de Rock Saloon, o projeto funciona de quinta a domingo até 14 de junho e aposta em uma ambientação inspirada no velho-oeste para atrair público interessado em música ao vivo e gastronomia.

Idealizado pelos organizadores do Capital Moto Week, o espaço ocupa uma área de cerca de 8 mil m², com estrutura que inclui palco interno, praça de alimentação, bares, lounges e mezanino VIP. Ao todo, estão previstas 24 noites de funcionamento ao longo de seis semanas.

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A programação musical reúne bandas de blues, folk, country rock e rockabilly, com duas apresentações às quintas e domingos e três às sextas e sábados. Um DJ residente completa a agenda em todos os dias de abertura.

Entre as operações gastronômicas confirmadas estão Hellius BBQ, Reis do Tacho, Pastelaria do Beto e Dr. Dog. O estacionamento é gratuito para motocicletas.

Segundo os organizadores, a proposta é antecipar, em escala reduzida, a atmosfera do Capital Moto Week, evento anual voltado à cultura do rock e do motociclismo.

Na abertura, o Rock Saloon recebe, entre outros, Blue Drive, Geriatrics Blue Band, Old is Cool, Roadside Gamblers e Black Texas Country. Os ingressos custam a partir de R$ 45 e são vendidos online e no local.