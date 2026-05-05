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Sinistro de trânsito

Mulher é atropelada por motociclista sem CNH em Ceilândia

Segundo informações, a vítima atravessava a via fora da faixa para pedestres, sofreu fratura na perna e foi levada ao hospital

Mulher é atropelada por condutor sem CNH - (crédito: QAP/Divulgação)
Mulher é atropelada por condutor sem CNH - (crédito: QAP/Divulgação)

Uma mulher ficou ferida após ser atropelada por uma motocicleta na tarde desta terça-feira (5/5), em frente ao Shopping Popular, na QNM 1, em Ceilândia, no Distrito Federal.

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De acordo com informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o condutor da moto não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ele permaneceu no local após o ocorrido, colaborou com os policiais e não apresentava sinais de embriaguez. Ainda assim, foi encaminhado à 15ª Delegacia para os procedimentos legais.

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Segundo as informações apuradas, a vítima atravessava a via fora da faixa de pedestres no momento em que foi atingida, após o veículo iniciar deslocamento. As circunstâncias exatas do atropelamento ainda serão investigadas.

A mulher sofreu fratura em um dos membros inferiores e recebeu os primeiros atendimentos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) no local. Em seguida, foi encaminhada ao Hospital Regional de Taguatinga, onde passou por avaliação médica.

A ocorrência foi registrada e o caso será apurado pela Polícia Civil, que deve analisar as condições do acidente e as responsabilidades envolvidas.

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 05/05/2026 21:13
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