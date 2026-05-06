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Golpe do Tigrinho: polícia investiga nove influenciadores; prejuízo de R$ 11 mi

Esquema utilizava contas para simular ganhos e induzir os jogadores ao erro. Com os golpes, os criminosos chegaram a movimentar R$ 48 mil, diariamente

Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa e estelionato - (crédito: Redes sociais/Reprodução)
Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa e estelionato - (crédito: Redes sociais/Reprodução)

Nove pessoas foram alvos de uma operação conduzida pela 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia) contra fraudes em plataformas de apostas virtuais, o mais conhecido “Jogo do Tigrinho”. Na manhã desta quarta-feira (6/5), policiais cumpriram mandados de busca no DF e em seis estados. Paralelo, a Justiça bloqueou R$ 11 milhões das contas dos investigados.

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A polícia identificou o esquema após uma busca feita em julho de 2024 na residência de um influenciador digital em Brazlândia, identificado como Roberth Lucas. Nas redes sociais, ele divulgava falsos ganhos e direcionava seguidores a links manipulados, onde os valores eram desviados sem a realização real de apostas, revelaram as investigações.

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A atuação do grupo revelou alto nível organizacional, com divisão de tarefas, uso de tecnologia para ocultação de identidade (como proxies) e utilização de contas “demo” para simular ganhos e induzir vítimas em erro, sobretudo por meio de redes sociais.

Segundo o delegado Fernando Cocito, chefe da 18ª DP, havia liderança responsável por recrutamento, estratégias e ligação com plataformas estrangeiras, além de operadores que criavam contas, utilizavam CPFs de terceiros e executavam as fraudes.

O grupo movimentou e lavou cerca de R$ 11 milhões oriundos da atividade ilícita no período investigado. Um dos investigados apresentou média diária de R$ 48 mil em transações. A Justiça determinou o bloqueio de R$ 11 milhões nas contas dos envolvidos.

Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa e estelionato. As investigações prosseguem.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 06/05/2026 10:07
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