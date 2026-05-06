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Faccionado do CV foragido da Bahia vivia em mansão rural no DF

A captura foi realizada por equipes da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri) e da Delegacia de Repressão a Furtos de Veículos (DRFV), com apoio da Divisão de Apoio Logístico Operacional (Dalop), após trabalho de inteligência e monitoramento.

Faccionado do CV foragido da Bahia vivia em mansão rural no DF - (crédito: Divulgação/ PCDF)
Faccionado do CV foragido da Bahia vivia em mansão rural no DF - (crédito: Divulgação/ PCDF)

Foragido da Justiça da Bahia havia cerca de cinco anos, um dos homens apontados como líderes do Comando Vermelho (CV) naquele estado foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal em uma área rural de Sobradinho dos Melos, próximo ao Paranoá. Contra ele havia seis mandados de prisão em aberto — dois por homicídio.

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A captura foi realizada por equipes da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri) e da Delegacia de Repressão a Furtos de Veículos (DRFV), com apoio da Divisão de Apoio Logístico Operacional (Dalop), após trabalho de inteligência e monitoramento.

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Segundo as investigações, o criminoso se escondia em uma residência de alto padrão, totalmente murada e equipada com sistema de câmeras.

Apesar da condição de foragido, mantinha rotina de ostentação: dirigia veículo do ano e apresentava patrimônio incompatível com renda lícita.

A polícia apurou que ele também teria financiado a construção de imóveis para familiares na mesma região do DF, incluindo uma casa para a mãe e outra de alto padrão destinada à irmã. Os recursos, segundo os investigadores, seriam oriundos da atividade criminosa.

Há ainda indícios de que o suspeito possuía mais de uma dezena de imóveis para locação espalhados pela Bahia e por outros estados.

De acordo com a PCDF, o homem integra a cúpula do Comando Vermelho na Bahia. O principal aliado dele, apontado como braço direito da organização, foi preso em 2025 em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Os investigadores suspeitam que o foragido também tenha passado uma temporada escondido na cidade boliviana antes de se estabelecer no Distrito Federal.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 06/05/2026 19:59
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