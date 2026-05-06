Buraco do Tatu será interditado na madrugada desta sexta-feira (8/5)

O Buraco do Tatu, passagem subterrânea abaixo da Rodoviária do Plano Piloto, será interditado na madrugada desta sexta-feira (8/5), para aferição dos radares. O departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) começará o serviço à 1h, e a previsão é de que a via seja liberada às 3h.

Esse trecho é monitorado por dois radares. Segundo o DER-DF, a “manutenção mensal é essencial para assegurar que os equipamentos operem dentro das especificações, prevenindo problemas e garantindo a segurança dos usuários”.