Buraco do Tatu será interditado na madrugada desta sexta-feira (8/5)

O Buraco do Tatu, passagem subterrânea abaixo da Rodoviária do Plano Piloto, será interditado na madrugada desta sexta-feira (8/5), para aferição dos radares. O departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) começará o serviço à 1h, e a previsão é de que a via seja liberada às 3h.
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Esse trecho é monitorado por dois radares. Segundo o DER-DF, a “manutenção mensal é essencial para assegurar que os equipamentos operem dentro das especificações, prevenindo problemas e garantindo a segurança dos usuários”.
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postado em 06/05/2026 18:57