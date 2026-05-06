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Trânsito

Buraco do Tatu será interditado na madrugada desta sexta-feira (8/5)

No período de 1h às 3h, será feita a manutenção mensal dos radares

Buraco do Tatu será interditado - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)
Buraco do Tatu será interditado - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O Buraco do Tatu, passagem subterrânea abaixo da Rodoviária do Plano Piloto, será interditado na madrugada desta sexta-feira (8/5), para aferição dos radares. O departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) começará o serviço à 1h, e a previsão é de que a via seja liberada às 3h. 

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Esse trecho é monitorado por dois radares. Segundo o DER-DF, a “manutenção mensal é essencial para assegurar que os equipamentos operem dentro das especificações, prevenindo problemas e garantindo a segurança dos usuários”. 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 06/05/2026 18:57
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