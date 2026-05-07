Comerciante que agrediu ex com joelhadas na Feira do Guará é preso

Mais três homens que fingiam praticar filantropia são presos em operação - (crédito: Reprodução/Freepik/rawpixel.com)

O homem acusado de agredir a ex-companheira na Feira do Guará foi preso na manhã desta quinta-feira (7/5) pela Polícia Civil do DF. A violência ocorreu no sábado e testemunhas filmaram o agressor, identificado como Augusto Cardoso Feitosa, fugindo do local.

Segundo informações obtidas pelo Correio, Augusto tentou fugir com a chegada da polícia, mas foi capturado.

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A prisão ocorreu dias depois da vítima, Mirla Alves, 39 anos, o denunciar pelas agressões. Além do episódio, a mulher tinha contra o ex uma medida protetiva.

O fato



A vítima trabalha em uma banca de temperos na feira e mantém uma medida protetiva contra o ex. Ao Correio, ela contou que Augusto começou a trabalhar em outra banca do espaço há cerca de dois meses. “Eu não me importava, mesmo com a medida protetiva. Até que no sábado as coisas mudaram”, afirmou.

A comerciante tomou conhecimento de divulgações feitas por Augusto nas redes sociais em que difamavam ela e a família. No domingo, resolveu comunicar o ocorrido ao patrão do ex. “Ele não ligou muito, então resolvi falar com a esposa dele (do patrão). Perguntei se ela podia me encontrar na hora do almoço”, detalhou.

No ponto marcado, antes mesmo da conversa, Mirla relata que o ex se aproximou e começou a xingá-la, a questionando sobre o assunto a ser tratado com a mulher do patrão. Ela descreve que Augusto se apossou de uma garrafa de azeite que estava sob a mesa. O objeto foi retirado das mãos dele pelo dono da banca.

Após isso, relata a mulher, o ex a derrubou no chão, a puxou pelos cabelos e desferiu golpes de joelhada contra a cabeça dela. “Foi muita gente para tirar aquele homem de cima de mim. Ele queria me matar”, dispara.

Mirla registrou um boletim de ocorrência e passou por exame de corpo delito no Instituto de Medicina Legal (IML). Os médicos constataram traumatismos múltiplos no crânio e lesões no pé esquerdo.

No vídeo obtido pelo Correio, Augusto aparece entre as bancas, logo após o ocorrido, e corre em fuga.