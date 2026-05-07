Incêndio em borracharia no Guará II mobiliza cinco viaturas do CBMDF

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma borracharia no SRIA II AE 2A, no Guará II, na madrugada desta quinta-feira (7/5). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 3h55 e encaminhou cinco viaturas para o combate às chamas.

No local, os socorristas encontraram uma grande concentração de chamas e fumaça. Para a extinção do fogo, os militares utilizaram água pressurizada e espuma química (LGE), uma técnica necessária por conta da natureza dos materiais combustíveis no local.

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Durante a operação, foi solicitado o apoio da companhia de rede elétrica Neoenergia, pois as chamas atingiram altura próxima à fiação da rede elétrica.

Após o controle total do incêndio e a realização do rescaldo, a perícia do CBMDF foi acionada para determinar as causas do incidente. O local ficou aos cuidados do proprietário.

O CBMDF informou que não há informações sobre a dinâmica que deu início ao incêndio.









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