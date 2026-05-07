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INCÊNDIO

Incêndio em borracharia no Guará II mobiliza cinco viaturas do CBMDF

Local foi tomado pelas chamas e grande quantidade fumaça; segundo o CBMDF não houve vítimas

Incêndio de grande porte atinge borracharia no Guará II - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Incêndio de grande porte atinge borracharia no Guará II - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma borracharia no SRIA II AE 2A, no Guará II, na madrugada desta quinta-feira (7/5). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 3h55 e encaminhou cinco viaturas para o combate às chamas.

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No local, os socorristas encontraram uma grande concentração de chamas e fumaça. Para a extinção do fogo, os militares utilizaram água pressurizada e espuma química (LGE), uma técnica necessária por conta da natureza dos materiais combustíveis no local.

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Durante a operação, foi solicitado o apoio da companhia de rede elétrica Neoenergia, pois as chamas atingiram altura próxima à fiação da rede elétrica.

Após o controle total do incêndio e a realização do rescaldo, a perícia do CBMDF foi acionada para determinar as causas do incidente. O local ficou aos cuidados do proprietário.

O CBMDF informou que não há informações sobre a dinâmica que deu início ao incêndio.

  • Incêndio de grande porte atinge borracharia no Guará II
    Incêndio de grande porte atinge borracharia no Guará II CBMDF/Divulgação
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    Incêndio de grande porte atinge borracharia no Guará II CBMDF/Divulgação
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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 07/05/2026 11:07
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