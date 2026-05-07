"Conduta brutal", cita juiz ao decretar preventiva de homem que matou patrão

Segundo investigações da polícia, Flávio Cruz tinha contratado Eduardo Jesus Rodrigues havia oito dias - (crédito: Material cedido ao Correio)

A Justiça determinou a prisão preventiva de Eduardo Jesus Rodrigues, de 24 anos, acusado de assassinar brutalmente o empresário Flávio Cruz Barbosa, 49, em uma oficina mecânica, no Setor de Oficinas Norte (SOF). A decisão foi proferida em audiência de custódia nesta quinta-feira (7/5).

Ao converter em preventiva a prisão em flagrante, o juiz Roberto da Silva Freitas afirmou que a execução do crime evidencia conduta brutal. Flávio foi atingido com 41 golpes de faca na região do rosto e na dorsal, segundo laudo preliminar da perícia, ação essa que, segundo o magistrado, revela violência extrema, desproporção na ação ofensiva e indícios de que a vítima, ao ser atacada, já estava em posição de vulnerabilidade.

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O juiz considerou a reincidência criminal de Eduardo, uma vez que ele respode por tráfico de drogas.

Crime

O crime ocorreu na manhã de quarta-feira (6/5). Segundo as investigações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Eduardo trabalhava provisoriamente no estabelecimento havia apenas oito dias. De acordo com a investigação, imagens das câmeras de segurança registraram toda a dinâmica do homicídio.

O suspeito atacou Flávio enquanto o empresário estava sentado dentro da oficina. As imagens mostram o momento em que Eduardo desfere uma joelhada na vítima antes de iniciar uma sequência de golpes de faca.

A motivação do crime é investigada pela PCDF. Até o momento, a corporação trabalha para esclarecer o que levou o funcionário recém-contratado a cometer o assassinato com extrema violência.

Flávio era proprietário da oficina onde ocorreu o crime. Segundo as investigações, Eduardo Jesus Rodrigues havia sido indicado ao trabalho por um tio, funcionário antigo do estabelecimento, e atuava como ajudante de lanterneiro.