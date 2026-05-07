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CRIME

Suspeito de matar dono de oficina passa por audiência de custódia

Investigado por assassinato brutal no Setor de Oficinas Norte, homem de 24 anos, deve passar por audiência às 14h, no Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, na sede da PCDF

Suspeito atacou Flávio enquanto o empresário estava sentado dentro da oficina - (crédito: Crédito: QAP/Divulgação)
Suspeito atacou Flávio enquanto o empresário estava sentado dentro da oficina - (crédito: Crédito: QAP/Divulgação)

A audiência de custódia de Eduardo Jesus Rodrigues, de 24 anos, suspeito de assassinar brutalmente o empresário Flávio Cruz Barbosa, 49, ocorre nesta quarta-feira (7/5) às 14h03, na Sala 2 do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia. O crime ocorreu na manhã de quarta (6/5), dentro de uma oficina mecânica localizada no Setor de Oficinas Norte (SOF).

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Segundo as investigações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Eduardo trabalhava provisoriamente no estabelecimento havia apenas oito dias. De acordo com a investigação, imagens das câmeras de segurança registraram toda a dinâmica do homicídio. 

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O suspeito atacou Flávio enquanto o empresário estava sentado dentro da oficina. As imagens mostram o momento em que Eduardo desfere uma joelhada na vítima antes de iniciar uma sequência de golpes de faca.

O laudo preliminar aponta que Flávio Cruz Barbosa sofreu 47 facadas. Após os golpes, o suspeito ainda teria utilizado uma roda de carro para agredir a vítima diversas vezes, segundo a polícia.

A motivação do crime ainda é investigada pela PCDF. Até o momento, a corporação trabalha para esclarecer o que levou o funcionário recém-contratado a cometer o assassinato com extrema violência.

Flávio era proprietário da oficina onde ocorreu o crime. Segundo as investigações, Eduardo Jesus Rodrigues havia sido indicado ao trabalho por um tio, funcionário antigo do estabelecimento, e atuava como ajudante de lanterneiro.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Davi Cruz*, Darcianne Diogo e Beatriz Mascarenhas*
postado em 07/05/2026 13:31
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