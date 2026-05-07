Suspeito de matar dono de oficina passa por audiência de custódia

Suspeito atacou Flávio enquanto o empresário estava sentado dentro da oficina - (crédito: Crédito: QAP/Divulgação)

A audiência de custódia de Eduardo Jesus Rodrigues, de 24 anos, suspeito de assassinar brutalmente o empresário Flávio Cruz Barbosa, 49, ocorre nesta quarta-feira (7/5) às 14h03, na Sala 2 do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia. O crime ocorreu na manhã de quarta (6/5), dentro de uma oficina mecânica localizada no Setor de Oficinas Norte (SOF).

Segundo as investigações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Eduardo trabalhava provisoriamente no estabelecimento havia apenas oito dias. De acordo com a investigação, imagens das câmeras de segurança registraram toda a dinâmica do homicídio.

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O suspeito atacou Flávio enquanto o empresário estava sentado dentro da oficina. As imagens mostram o momento em que Eduardo desfere uma joelhada na vítima antes de iniciar uma sequência de golpes de faca.

O laudo preliminar aponta que Flávio Cruz Barbosa sofreu 47 facadas. Após os golpes, o suspeito ainda teria utilizado uma roda de carro para agredir a vítima diversas vezes, segundo a polícia.

A motivação do crime ainda é investigada pela PCDF. Até o momento, a corporação trabalha para esclarecer o que levou o funcionário recém-contratado a cometer o assassinato com extrema violência.

Flávio era proprietário da oficina onde ocorreu o crime. Segundo as investigações, Eduardo Jesus Rodrigues havia sido indicado ao trabalho por um tio, funcionário antigo do estabelecimento, e atuava como ajudante de lanterneiro.