Suspeito de matar dono de oficina passa por audiência de custódia

A audiência de custódia de Eduardo Jesus Rodrigues, de 24 anos, suspeito de assassinar brutalmente o empresário Flávio Cruz Barbosa, 49, ocorre nesta quarta-feira (7/5) às 14h03, na Sala 2 do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia. O crime ocorreu na manhã de quarta (6/5), dentro de uma oficina mecânica localizada no Setor de Oficinas Norte (SOF).
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Segundo as investigações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Eduardo trabalhava provisoriamente no estabelecimento havia apenas oito dias. De acordo com a investigação, imagens das câmeras de segurança registraram toda a dinâmica do homicídio.
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O suspeito atacou Flávio enquanto o empresário estava sentado dentro da oficina. As imagens mostram o momento em que Eduardo desfere uma joelhada na vítima antes de iniciar uma sequência de golpes de faca.
O laudo preliminar aponta que Flávio Cruz Barbosa sofreu 47 facadas. Após os golpes, o suspeito ainda teria utilizado uma roda de carro para agredir a vítima diversas vezes, segundo a polícia.
A motivação do crime ainda é investigada pela PCDF. Até o momento, a corporação trabalha para esclarecer o que levou o funcionário recém-contratado a cometer o assassinato com extrema violência.
Flávio era proprietário da oficina onde ocorreu o crime. Segundo as investigações, Eduardo Jesus Rodrigues havia sido indicado ao trabalho por um tio, funcionário antigo do estabelecimento, e atuava como ajudante de lanterneiro.
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Davi Cruz*Estagiário
Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais
Darcianne DiogoRepórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018