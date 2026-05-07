Polícia investiga motivação de assassinato brutal em oficina do DF

O empresário Flávio Cruz Barbosa, 49 anos, aparece sentado em uma cadeira dentro do próprio estabelecimento, uma oficina mecânica localizada no Setor de Oficinas Norte (SOF), no Lago Norte. Do alto, as câmeras flagram a chegada de Eduardo Jesus Rodrigues, 24, prestador de serviço no estabelecimento há oito dias. Ele desfere uma joelhada, esfaqueia o patrão mais de 40 vezes e joga uma roda de carro por diversas vezes contra a vítima.

A dinâmica do assassinato brutal consta nas câmeras de segurança da oficina OUD e os detalhes são analisados pela Polícia Civil do DF. O crime ocorreu na manhã de ontem e é enigma para os investigadores.

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Eduardo Jesus havia sido admitido temporariamente no serviço por indicação de um tio, um idoso que trabalha no estabelecimento. No local, atuava como ajudante de lanterneiro.

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Para o delegado Wellington Barros, chefe da 5ª Delegacia de Polícia (área central), houve premeditação. "Tudo indica que houve algum tipo de planejamento. Ele chega ao local em posse de uma faca, na intenção de matar a vítima. O que queremos descobrir é a motivação. Acreditamos que possa estar ligada a alguma vingança, mas tudo será apurado", afirmou.

Prisão

De acordo com relatos e imagens de câmeras de segurança, o agressor iniciou o ataque com um golpe de joelho na cabeça da vítima, que estava sentada. Com o impacto, Flávio foi arremessado para trás e bateu a cabeça em uma caminhonete estacionada logo atrás, aparentando estar desorientado. Na sequência, o homem passou a desferir golpes de faca, além de socos e chutes. Após Flávio Cruz cair no chão, o autor continuou as agressões e utilizou uma roda de carro para finalizar o ataque.

Após o crime, Eduardo Jesus foi até um bar localizado próximo à oficina e pediu uma água e cigarro. O agressor foi preso em flagrante por agentes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e encaminhado à 5ª DP. Ele tem antecedentes criminais por porte de arma branca e tráfico de drogas.

Em depoimento, o suspeito apresentou versões contraditórias e confusas. Ele confessou o crime e alegou ser uma "pessoa do bem". Sobre o crime, apresentou várias hipóteses: falou sobre ser vítima de estupro coletivo, queixou-se de zombaria e ameaças por parte do patrão e citou a atuação de máfias.

Luto

Flávio deixa um filho de 6 anos, além de dois irmãos, que estão em choque com o ocorrido. Proprietário da oficina e responsável pela OUD, Flávio era conhecido entre familiares e pessoas próximas como alguém tranquilo e trabalhador. Testemunhas relataram que ele mantinha uma rotina comum no local e que havia acolhido recentemente o autor do crime.

Para a sobrinha, Caroline Leslye, de 28 anos, a principal marca deixada pelo tio, que é divorciado, é o cuidado com o filho, Hélio, de 6 anos. Segundo ela, toda a vida de Flávio girava em torno da criança. "Ele era um paizão, muito presente. Tudo que ele construiu não foi pra ele, foi pro filho. Esse é o legado que ele deixa", afirmou.

Caroline contou ainda que acompanhou de perto momentos importantes da vida do tio, como o nascimento do filho, que recebeu o nome Hélio em homenagem ao avô da família. A relação próxima fez com que Flávio fosse visto como uma figura central entre os parentes. "Ele ensinou a gente a dirigir, era aquele tiozão mesmo, muito presente na vida de todo mundo", disse Carolina.

A notícia da morte pegou a família de surpresa. Segundo Caroline, Flávio havia retornado recentemente de uma viagem para buscar peças em Alexânia (GO) ao lado do irmão, Leonardo Cruz, e não havia qualquer sinal de que algo fora do comum pudesse acontecer.

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"A gente não acreditou quando soube. Mais cedo eu tinha falado com meu pai e com ele. Nunca passou pela nossa cabeça uma coisa dessas", relatou. Apesar da violência do caso, Caroline evitou classificar o ocorrido como uma tragédia. "Não foi uma tragédia, foi uma crueldade", afirmou.

Colaborou Luiz Francisco*



