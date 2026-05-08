InícioCidades DF
LOTERIA

Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio chega a R$ 45 milhões

Apostadores querem ganhar o prêmio devem acertar as seis dezenas do concurso; O próximo sorteio vai acontecer neste sábado (9), às 21h

27/04/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Mega sena acumulada. Lotérica na Rodoviária - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
27/04/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Mega sena acumulada. Lotérica na Rodoviária - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.005 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (7/5). O prêmio acumulou novamente e está estimado em R$ 45 milhões para o próximo sorteio realizado neste sábado (9). As seis dezenas sorteadas no evento foram: 17, 23, 29, 30, 48 e 50.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A modalidade da quina teve 25 apostas ganhadoras e cada portador do bilhete premiado receberá R$ 70.003,53. A quadra registrou 2.594 acertadores que vão receber individualmente um prêmio de R$ 1.112,08.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Os apostadores que desejam conquistar o prêmio podem fazer as apostas até às 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Saiba Mais


  • Google Discover Icon
DC
DC

Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 08/05/2026 09:03
SIGA
x