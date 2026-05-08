Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio chega a R$ 45 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.005 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (7/5). O prêmio acumulou novamente e está estimado em R$ 45 milhões para o próximo sorteio realizado neste sábado (9). As seis dezenas sorteadas no evento foram: 17, 23, 29, 30, 48 e 50.

A modalidade da quina teve 25 apostas ganhadoras e cada portador do bilhete premiado receberá R$ 70.003,53. A quadra registrou 2.594 acertadores que vão receber individualmente um prêmio de R$ 1.112,08.

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Os apostadores que desejam conquistar o prêmio podem fazer as apostas até às 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.





