Preso na Bahia homem suspeito de estuprar cinco crianças em Brasília

O criminoso obrigava as vítimas, com idades entre 2 e 11 anos, a assistir a filmes pornográficos e praticava os estupros - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um homem de 35 anos foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) suspeito de estuprar cinco crianças, todas da mesma família, em Brasília. A captura ocorreu no município de Correntina, no oeste da Bahia, durante a Operação Patruus Immundus ("Tio Imundo", em tradução livre), realizada em parceria com a Polícia Civil da Bahia (PCBA). Veja o momento da prisão:

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O suspeito foi localizado na tarde desta quarta-feira (6/5), na Fazenda Bandeira, zona rural de Correntina, a cerca de 30 km do centro da cidade. Contra ele, pesava um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça do DF. Durante o cumprimento da ordem, os agentes também apreenderam o celular do investigado, que, segundo as apurações, era usado para exibir vídeos pornográficos às vítimas com a finalidade de aliciamento.

De acordo com o inquérito conduzido pela 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas/DF), os abusos aconteceram entre junho de 2024 e julho de 2025. Nesse período, o criminoso residia em uma chácara no Núcleo Rural Vargem da Benção, no Recanto das Emas. As casas do suspeito e das vítimas dividiam a mesma parede, o que facilitava o contato diário.

Aproveitando-se da relação de confiança com os pais das crianças, o homem as atraía com ofertas de doces e balas para dentro de sua residência. Lá, obrigava as vítimas, com idades entre 2 e 11 anos, a assistir a filmes pornográficos e praticava os estupros. As investigações apontam, ainda, que ele induzia as crianças a reproduzir os atos abusivos entre si.

Algumas das vítimas foram diagnosticadas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).





Investigação e prisão

A operação foi coordenada pela Seção de Atendimento à Mulher da 27ª DP, com apoio logístico e operacional da Delegacia de Correntina (PCBA). Nos dias que antecederam a prisão, policiais civis da PCDF monitoraram os passos do investigado e se deslocaram até a Bahia para efetuar a captura.

Após a prisão, o acusado foi encaminhado à carceragem da PCBA, onde passará por audiência de custódia. Nos próximos dias, ele deve ser transferido para o Distrito Federal, onde responderá pelos crimes de estupro de vulnerável, aliciamento de crianças para fins sexuais (previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente) e, dependendo do resultado da perícia no celular apreendido, posse e distribuição de pornografia infantojuvenil.

O delegado-chefe da 27ª DP, Alexandre Godinho, afirmou, em nota, que a prisão representa um passo fundamental para interromper o ciclo de violência imposto às crianças e evitar novas vítimas. "A Seção de Atendimento à Mulher da 27ª DP não mediu esforços para localizá-lo, ainda que em outro estado, e garante que as investigações continuarão para responsabilizá-lo integralmente", disse.