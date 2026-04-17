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SEGURANÇA DIGITAL

Lula diz que ECA Digital foi "primeiro passo" para regulação de plataformas

Presidente critica o ambiente digital "tóxico", cita riscos à soberania digital e anuncia cooperação com a Espanha

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente da Espanha, Pedro Sánchez, durante reunião plenária da 1ª Cúpula Brasil-Espanha - (crédito: Foto: Ricardo Stuckert / PR)
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente da Espanha, Pedro Sánchez, durante reunião plenária da 1ª Cúpula Brasil-Espanha - (crédito: Foto: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta sexta-feira (17/4), que o ambiente digital se tornou “tóxico” e defendeu a ampliação da regulação de plataformas no Brasil. A declaração foi feita durante anúncio de acordos com a Espanha, em Barcelona, na primeira Cúpula Brasil-Espanha.

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“O mundo virtual se tornou um ambiente tóxico que afeta a saúde mental dos nossos jovens. Sem regras, as big techs vão instituir a era do colonialismo digital”, disse.

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Lula destacou ainda a cooperação internacional como estratégia para fortalecer a soberania digital. “Para garantir sua soberania digital, Brasil e Espanha estão investindo em capacidades próprias”, afirmou, citando parcerias entre centros de pesquisa dos dois países para o desenvolvimento de inteligência artificial.

O presidente também defendeu que crimes no ambiente digital sejam tratados com o mesmo rigor do mundo físico. “Tudo aquilo que é crime no mundo real, no mundo digital também deve ser crime. O ECA digital foi apenas um primeiro passo. Outra regulação vai acontecer no Brasil”, declarou.

*Estagiário sob a supervisão de Rafaela Gonçalves 

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Pedro José*

Estagiário da editoria de Política

Estudante de Jornalismo que vê a profissão um meio de deixar o mundo melhor.

Por Pedro José*
postado em 17/04/2026 10:28
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