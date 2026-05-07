Boulevard Shopping recebe campanha de multivacinação neste sábado

Para receber o imunizante, os interessados devem apresentar um documento oficial de identificação com foto e o cartão de vacinação - (crédito: Divulgação)

O Distrito Federal ganha reforço na estratégia de imunização neste sábado (9/5). Em uma parceria entre o Boulevard Shopping Brasília e a Secretaria de Saúde (SES-DF), será realizada mais uma edição da campanha de multivacinação voltada para públicos de todas as idades. O atendimento ocorrerá no Piso 2 do centro de compras, em frente à loja Riachuelo, com aplicação gratuita de doses das 9h às 16h.

O foco da iniciativa é a atualização da caderneta de vacinação. Para o público infantil, a oferta de imunizantes é abrangente e segue o Calendário Nacional de Vacinação. Estarão disponíveis vacinas essenciais como a Pentavalente, Poliomielite (VIP), Pneumocócica 10-valente, Rotavírus, Meningocócica C, Febre Amarela e a Tríplice Viral (SCR). Além disso, a campanha disponibiliza doses de Influenza para os grupos prioritários e outras vacinas de rotina, como Hepatite A e Varicela.

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Os adultos também poderão atualizar suas proteções contra Hepatite B, Febre Amarela, Tríplice Viral e a vacina Dupla Adulto (dT), que protege contra difteria e tétano. A equipe de saúde reforça que a vacinação é a principal ferramenta de proteção individual e coletiva, sendo fundamental para evitar a reintrodução de doenças já controladas no país.

Para receber o imunizante, os interessados devem apresentar um documento oficial de identificação com foto e o cartão de vacinação, que pode ser tanto na versão física quanto na digital. No caso das crianças, a apresentação da caderneta é obrigatória para que os profissionais de saúde possam avaliar quais doses estão pendentes e garantir a correta atualização do esquema.

Cronograma

A parceria entre o shopping e a SES-DF não se limita a este final de semana. A campanha será realizada mensalmente até o fim de 2026, com datas já confirmadas para os próximos meses. O cronograma inclui atendimentos em 27 de junho, 25 de julho e 15 de agosto, seguindo com edições mensais até o dia 12 de dezembro, sempre visando ampliar a cobertura vacinal na capital federal.