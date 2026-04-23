Vacinação contra a gripe alcança menos de 10% da meta

Principal medida para prevenir doenças respiratórias é avançar na vacinação de públicos prioritários, como idosos, gestantes e crianças - (crédito: Foto: Jhonatan Cantarelle | Agência Saúde DF)

A Secretaria de Saúde (SES-DF) divulgou um balanço da vacinação contra o vírus influenza, iniciada em 25 de março. Foram imunizadas 100 mil pessoas, sendo que a meta é chegar a 1,1 milhão. A imunização é gratuita e está disponível em diversas unidades do DF. Este ano, a vacina protege contra três variantes do vírus e está atualizada para a variante H3N2 subclado K, também conhecida como influenza K ou gripe K.

A morte de uma adolescente de 17 anos com essa variante reforça a importância das vacinas para prevenir casos graves da doença e hospitalizações.

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A vacina é voltada a grupos prioritários e considerados mais vulneráveis pelo Ministério da Saúde. Entre os principais públicos, estão crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias; idosos a partir dos 60 anos; gestantes; puérperas até 45 dias após o parto; pessoas com comorbidades e deficiências; indígenas e quilombolas; população privada de liberdade; e uma série de profissões, como professores, caminhoneiros, policiais e militares das Forças Armadas.

Sintomas

Os sintomas da influenza K podem ser confundidos com aqueles causados por outros vírus respiratórios e até outras variantes. Em caso de sinais leves, a orientação da SES-DF é buscar uma das 183 unidades básicas de saúde (UBSs). Desse total, 66 UBSs abrem nas manhãs de sábado, das 7h às 12h, enquanto nove funcionam de segunda a sexta-feira até as 22h.

Se houver sintomas mais graves, recomenda-se procurar uma das 13 unidades de pronto atendimento (UPAs) ou os hospitais da rede SES-DF. O atendimento é feito por um protocolo de cores que define a gravidade do caso e o tempo de espera previsto.

Entre janeiro e 14 de abril deste ano, o DF registrou 1.627 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), dos quais 67 foram causados pelo vírus influenza, 199 pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR), 303 pelo metapneumovírus, 537 pelo rinovírus, 71 por outros vírus respiratórios e 33 por covid-19.

Em 434 casos, não foi especificado o tipo de vírus, e, em dois, houve a presença de outro agente. Há ao menos 175 codetecções com vírus distintos identificados de maneira simultânea, segundo a SES-DF.