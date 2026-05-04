Saúde pública do DF vai contratar mais 164 médicos

Segundo Celina Leão (PP), o foco da medida é fortalecer a atenção básica - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

A rede pública de saúde será reforçada com a chegada de 164 novos médicos, conforme anúncio do Governo do Distrito Federal (GDF). Do total de profissionais, 114 são médicos de família e comunidade contratados em caráter temporário. Outros 45 estão sendo nomeados em caráter efetivo a partir do concurso vigente, em vagas remanescentes de convocações anteriores realizadas no início do ano. Também estão previstas as nomeações de cinco médicos psiquiatras, igualmente oriundos de vagas remanescentes.

A governadora Celina Leão destacou que o foco da medida é fortalecer a atenção básica, considerada a porta de entrada do sistema público de saúde. “Nós vamos cuidar da atenção básica para que as nossas UBSs [unidades básicas de saúde] fiquem tinindo, com enfermeiro, com técnico de enfermagem, com especialistas, com equipe multidisciplinar e com médicos também”, afirmou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os médicos temporários atuarão na Estratégia Saúde da Família, com contratos de um ano, prorrogáveis por igual período. A distribuição dos profissionais nas unidades será definida com base no planejamento estratégico da Secretaria de Saúde, priorizando regiões com maior demanda por atendimento.

Além disso, outros 45 médicos efetivos serão incorporados à rede para suprir vacâncias, sem impacto adicional aos cofres públicos. Esses profissionais atuarão em especialidades consideradas estratégicas, como cirurgia geral, coloproctologia, gastroenterologia, neurologia, radiologia e diagnóstico por imagem, além de áreas como geriatria, psiquiatria, cuidados paliativos e reumatologia.

A contratação temporária será viabilizada após o remanejamento de recursos que, inicialmente, seriam destinados às comemorações do aniversário de Brasília. Cerca de R$ 25 milhões foram redirecionados para a área da saúde, permitindo a ampliação do quadro de profissionais e o reforço no atendimento à população.

Com a ampliação do quadro, a expectativa do governo é aumentar a capacidade de atendimento, reduzir filas e fortalecer setores considerados prioritários. A iniciativa integra uma estratégia mais ampla de reavaliação orçamentária, com direcionamento de recursos para serviços essenciais e foco na melhoria da qualidade do atendimento prestado à população do Distrito Federal.