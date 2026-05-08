Homem morre atropelado por caminhão dentro do Lixão da Estrutural

Um homem morreu atropelado pelo próprio caminhão dentro do Lixão da Estrutural, nesta sexta-feira (8/5). As informações foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Segundo informações preliminares, ele foi desviar de uma vala usada para escoar água da chuvam quando houve o sinistro de trânsito.

Os socorristas atenderam a ocorrência registrada como acidente de trânsito, às 07h54, com o auxílio de cinco viaturas de socorro. No local, a corporação encontrou um caminhão particular VW de cor branca, utilizado para o transporte de entulhos, caído em uma vala.

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O motorista do veículo encontrava-se sob o caminhão e apresentava múltiplas lesões incompatíveis com a vida. A morte do homem foi confirmada ainda no local.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada para o local e vai realizar o trabalho investigativo.

Aguarde mais informações. Matéria em atualização.









