FEB promove pré-estreia de "Sexo e Destino" nesta quinta, no Pier 21 - (crédito: FEB/Divulgação)

A Federação Espírita Brasileira (FEB) realiza a pré-estreia do filme Sexo e Destino, no Cinemark do Shopping Pier 21, sala 13, nesta sexta-feira (8), às 10h30. O longa é uma adaptação da obra homônima de André Luiz, psicografada por Chico Xavier e Waldo Vieira. Com direção de Marcio Trigo, o filme chega oficialmente aos cinemas em 21 de maio de 2026. Confira o trailer abaixo.

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Ambientado nos dias atuais, a produção aborda temas como escolhas, livre-arbítrio, traições e as consequências das ações humanas sobre o próprio destino. A narrativa do filme é inspirada em um dos livros mais conhecidos da literatura espírita brasileira.

O elenco reúne nomes como Bruno Gissoni, Letícia Augustin, Antonio Fragoso, Carol Macedo, Totia Meireles, Tato Gabus Mendes, Rafael Cardoso, em participação especial, além de Jaedson Bahia, Raquel Rizzo, Tiago Luz e Laura Proença.

A expectativa da FEB é ampliar o alcance da mensagem da obra espírita por meio do cinema, para aproximar o público contemporâneo das reflexões propostas pelo livro.