Homem ateia fogo em carro da ex-esposa e da ex-sogra em Arniqueiras

Um homem ateou fogo em dois veículos pertencentes à sua ex-companheira e à mãe dela, no Setor Habitacional Arniqueiras, Conjunto 5, Chácara 44, na madrugada desta sexta-feira (8/5). O suspeito, que possui antecedentes criminais e histórico de uso de substâncias entorpecentes, não foi localizado, até o momento, durante as buscas realizadas na região.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma ocorrência e encaminhou três viaturas para o atendimento. No local, as equipes encontraram um Fiat Uno Vivace e um VW Gol, tomados pelas chamas, que apresentavam alto risco de propagação. Diante da situação, os militares realizaram o isolamento da área para garantir a segurança da operação e montaram linhas de mangueira com água pressurizada para o combate direto ao incêndio.

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As chamas foram controladas e extintas pelas equipes. Em seguida, foi realizado o rescaldo, procedimento destinado a eliminar possíveis focos remanescentes e evitar a reignição do fogo.

Não houve vítimas, apenas danos materiais. Após o atendimento, os veículos permaneceram sob a responsabilidade das proprietárias. A Policia Militar (PMDF) foi acionada para o local para tender a ocorrência de descumprimento de medida protetiva de urgência, envolvendo atos de vandalismo e ameaças no âmbito da Lei Maria da Penha.

Os militares foram informados pela vítima que o ex-marido vinha realizando perseguições constantes desde a retirada de sua tornozeleira eletrônica. Além do dano ao patrimônio, o agressor estaria enviando fotos com uma arma de fogo como forma de intimidação.

Diante da gravidade dos fatos e do risco iminente, os policiais militares conduziram as vítimas à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) para o registro formal da ocorrência e o início das providências judiciárias. O caso segue sob investigação das autoridades competentes para a localização e detenção do autor.